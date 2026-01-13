Sciopero nazionale dei tassisti: grande adesione anche a Firenze

Adesione totale allo sciopero nazionale indetto dalle principali sigle di rappresentanza sindacale, tra cui Uritaxi. Anche nelle città rappresentate dalle sigle non aderenti allo sciopero, il fermo è di fatto totale, ciò testimoniando che, dichiara Claudio Giudici, presidente Uritaxi e 4390 Taxi Firenze, "i tassisti italiani, così come quelli europei e d'oltreoceano - ieri anche a Los Angeles proteste contro le multinazionali - sono esasperati per questa aggressione contro il mondo del lavoro da parte dei gruppi finanziari che stanno dietro le app a base di asta algoritmica".

"Queste operano impunemente - sottolinea - violando le severe leggi sul trasporto che invece gravano sui taxi. Innovazione e concorrenza sono diventati i pretesti per attuare una distruttiva e sistematica pratica di concorrenza sleale e chi non lo riconosce è o disonesto o sottovaluta la diffusione di pratiche centrate sulla prevaricazione finanziaria invece che sul rispetto delle leggi".

Dalla Toscana sono arrivati a Roma centinaia di tassisti di Firenze, Prato, Siena, Livorno, Lucca. A Firenze oggi con l’inizio di Pitti Uomo si prevedono forti disagi. Le cooperative radiotaxi garantiranno il servizio per l’utenza debole.

Fonte: Uritaxi - Ufficio stampa