Si avvicina la data del 18 gennaio 2026 durante la quale sarà necessario evacuare una parte del territorio di Empoli e Vinci per il disinnesco del secondo ordigno bellico ritrovato.

Ricordiamo che per la sicurezza dei cittadini, in via precauzionale, sarà necessario evacuare un’area di raggio pari a 468 metri a partire dalla posizione dell’ordigno bellico. Sarà indispensabile lasciare la zona rossa dalle 7 alle 9 di domenica 18. All'interno della zona rossa, a partire dalle 9, sarà VIETATA la presenza di persone, animali domestici, veicoli parcheggiati, fino al termine delle operazioni.

Si specifica inoltre che, a seguito delle comunicazioni dell'Enac, è diramato un NOTAM (avviso ufficiale e temporaneo per piloti) che vieta il sorvolo della zona rossa da parte di droni e velivoli nell'arco dell'intera giornata di domenica 18 gennaio.

IL GENIO FERROVIERI - In questi giorni si è insediato il Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore (BO) nell'area del cantiere per cominciare le operazioni propedeutiche al disinnesco.

Nel weekend appena trascorso è stato effettuato il volantinaggio per le 3.600 abitazioni circa del Comune di Empoli a cura di 4 associazioni del territorio: Misericordia, Pubbliche Assistenze, Croce Rossa Italiana e Scuola Cani Salvataggio. Lo stesso è stato fatto per le 1.200 abitazioni del Comune di Vinci, frazione di Spicchio-Sovigliana, a cura di Vab Vinci e Misericordia di Sovigliana. Inoltre è stato aperto un gazebo nel pomeriggio per informare la popolazione dell'evento.

PER LE PERSONE FRAGILI - La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ricorda che sono attivi numeri di telefono, siti internet e indirizzi mail per segnalare persone fragili, residenti che hanno richieste di accompagnamento alle aree di accoglienza o presso parenti e amici.

Il Comune di Empoli ha messo a disposizione:

– una pagina del suo sito con tutte le informazioni che verranno via via rese note: ordigno2026.comune.empoli.fi.it.

– un numero di telefono (0571/757535) che è possibile contattare negli orari di apertura del centralino del Comune: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 13 per tutte le informazioni di dettaglio.

Per eventuali richieste di assistenza all’evacuazione si potrà anche scrivere all’indirizzo mail ordignobellico@comune.empoli.fi.it.

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione:

– la pagina del sito comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2026 dove trovare tutte le info necessarie.

– il numero di telefono (0571/933298) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15 e le ore 17.

È disponibile anche l’indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

