Stato dei lavori di 'Hope', l'interrogazione di Ghezzi (Empoli del Fare)

Claudia Ghezzi di Empoli del Fare-Forza Italia presenta un'interrogazione comunale riguardante lo stato dei lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale San Giuseppe a Empoli, nell'ambito del progetto "HOPE - Home of People and Equality".

I lavori, iniziati nel 2021, prevedono il restauro e la riqualificazione dell'edificio storico situato tra Via Roma, Via Giovanni da Empoli, Via Paladini e Via Ridolfi. Il progetto ha un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, finanziato in parte con fondi europei (PNRR) per 5 milioni, contributi comunitari e risorse comunali.

La consigliera Ghezzi chiede all'amministrazione informazioni dettagliate su: "stato delle spese, tempi di riconsegna del cantiere (originariamente prevista per giugno 2026), e destinazione d'uso degli spazi interni dell'immobile." L'interrogazione evidenzia preoccupazione "per il fatto che il cantiere appare ancora lontano dalla conclusione nonostante la scadenza prevista".

Notizie correlate