Studenti del Russel-Newton sviluppano un'app per gestire la biblioteca della scuola media di Montespertoli

Un gruppo composto da circa dieci studenti delle classi 4° e 5° indirizzo SIA, guidato dai professori di informatica Stefano Floris e Nicola Zoda, sono stati coinvolti in un progetto di FSL (Formazione scuola lavoro) per la realizzazione di una web app per la gestione della biblioteca scolastica dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Montespertoli.

Si tratta di un tipo di applicazione digitale a forte valenza sociale, che va a sostegno di una biblioteca scolastica il cui servizio è a vantaggio della comunità intera.

Gli studenti di quarta da soli non sarebbero stati in grado di realizzare l'intero progetto in quanto non hanno ancora affrontato tutti gli argomenti tecnici necessari, quindi è quindi stata fondamentale la presenza degli studenti di quinta che, oltre ad avere le competenze adeguate, hanno potuto accompagnare i loro compagni nel mondo dello sviluppo di applicazioni gestionali.

Alla consegna dell’applicazione erano presenti Sara Missanelli e Anna Maria Addabbo, Dirigenti scolastiche dei due istituti e le insegnanti della scuola media di Montespertoli impegnate nella gestione della biblioteca.

La versione base dell'applicazione in termini tecnici si chiama “CRUD” che sta per Creare, Research, Update e Delete, ovvero crea, ricerca, modifica e cancella. In parole semplici, l’applicazione riesce a gestire la registrazione di una scheda di un nuovo libro, la ricerca di libri, la modifica dei dati ed eventuale cancellazione.

È molto probabile che, dopo un periodo iniziale di utilizzo, il gruppo della scuola di Montespertoli, identifichi alcune nuove funzioni da implementare che, per esempio, aderiscono alla sezione delle analisi dei dati, come elencare i libri più richiesti, i generi letterari più apprezzati o più utili agli insegnanti per la loro attività didattica, etc. In tal caso un nuovo gruppo di lavoro si costituirà per l’ampliamento delle funzioni di analisi.

La web app prodotta è stata apprezzata per il fatto che risponde esattamente alle aspettative, è di facile utilizzo, ha una interfaccia molto semplice, ma molto intuitiva ed adatta all'uso anche di un utente esperto.

La Biblioteca della scuola di Montespertoli è autogestita dagli studenti delle classi terze, quindi si può sottolineare che è una web app realizzata da studenti ed utilizzata da studenti.

Fonte: Istituto Russel-Newton - Ufficio stampa

