Torneo di Subbuteo d’élite a Castelfiorentino: domenica in campo Marco Perotti

Domenica 18 gennaio il circolo ARCI I Praticelli, in via Bustichini 9, ospiterà il torneo élite nazionale organizzato dal Subbuteo Club di Castelfiorentino. Al torneo parteciperà Marco Perotti, giocatore ternano tesserato FISCT con il club del Taranto.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 9 circa. È attesa una numerosa partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia, con un livello tecnico-tattico molto elevato grazie alla presenza dei principali top player della disciplina del Subbuteo tradizionale.

Il commento di Perotti: "Dopo le buone prove nei tornei dell’Aquila, di Roma e di Perugia, cercherò di confermarmi anche in Toscana, a Castelfiorentino, per raggiungere buone posizioni, magari entrando tra i primi 8 del torneo. Anche qui giocherò sul panno verde con le mie inseparabili miniature rossoverdi, i colori della città di Terni e della Ternana: essendo ternano, fanno parte di me".

Per le iscrizioni, contattare telefonicamente o mediante Whatsapp: 338 7476169 Fabio | 338 1429118 Giuseppe

