Teatro di figura, successo per le prime serate di 'Sipario!' a Greve

Partita con una massiccia partecipazione del pubblico che ha gremito la sala del Teatro Boito nelle prime due serate della stagione teatrale “Sipario!”, cartellone promosso e organizzato dal Comune di Greve in Chianti, il palcoscenico grevigiano dà il benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo di teatro di figura rivolto a tutte le età, soprattutto ai giovani. Si ispira ad una delle fiabe più celebri e amate della letteratura per l’infanzia, legate al repertorio dei Fratelli Grimm, la nuova produzione firmata “L’Ultima Fila”, per la regia di Giacomo Cassetta, che andrà in scena in prima regionale venerdì 16 gennaio alle ore 21.15.

“La stagione è partita molto bene – commenta soddisfatta l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi - ai primi appuntamenti, caratterizzati dall’irresistibile ironia della compagnia Mald’Estro e dalla performance della bravissima Gaia Nanni che in “Gran Soirée” ha mostrato tutto il suo talento camaleontico, il pubblico ha risposto con entusiasmo e interesse. Un ampio gradimento sui titoli del cartellone che è stato confermato anche dal raddoppio del numero degli abbonamenti alla stagione teatrale rispetto allo scorso anno. Continuiamo a dare slancio al carnet con uno spettacolo avvincente prodotto da una giovane compagnia, “L’Ultima Fila”, con la quale siamo felici di collaborare su più fronti per la promozione della cultura teatrale che mira ad avvicinare ai linguaggi della scena. Il loro debutto è uno degli appuntamenti della sezione giovani, una novità introdotta quest’anno nella programmazione del Boito che abbiamo voluto dedicare ai ragazzi e alle ragazze e in generale alle famiglie”.

“Hansel & Gretel” sfida le clessidre di tutti i tempi per riportare in vita, in chiave contemporanea, un viaggio onirico e surreale che intreccia luce e buio, sogno e stupore, una dimensione reale e fantastica che vuole narrare a grandi e piccini, un’esperienza collettiva e universale che invita a lasciarsi catturare dalle meraviglie del teatro. La vicenda teatrale si dipana in un bosco incantato e vede protagonisti due fratelli coraggiosi che si trovano ad affrontare paure, illusioni, fino allo scontro con la Strega: una misteriosa creatura dai mille volti.

“Consideriamo il teatro una delle migliori occasioni sociali e culturali per ritrovarsi, emozionarsi e osservare il mondo con occhi sempre nuovi, rivolgendo uno sguardo particolare alla crescita, ai percorsi umani e relazionali – dichiara Giacomo Cassetta – lo spettacolo che debutterà al Boito è coinvolgente, la musica gioca un ruolo centrale, è una colonna portante insieme alla potenza evocativa delle immagini e alle curiose identità dei personaggi, il nostro intento è quello di prendere per mano il pubblico e condurlo dritto nel cuore di un mondo magico e profondo, dove il coraggio nasce dalla fragilità e la fantasia diventa forza”.

L’espediente narrativo di cui si avvale la compagnia L’Ultima Fila è quello del sogno che prende forma in un’atmosfera sospesa, simbolica, ed un percorso reale, sensibile che pone al centro il tema della paura. Un sentimento, uno stato d’animo inevitabile con cui tutti, dai più piccoli agli anziani, prima o poi nel cammino della loro vita, si trovano a fare i conti. “Hansel & Gretel” è un adattamento dai Fratelli Grimm, scritto e diretto da Giacomo Cassetta e interpretato da Alice Magnolfi e Giacomo Cassetta. La scenografia, le maschere e puppet sono opere di Alice Magnolfi e Riccardo Dal Cin, i costumi di Grazia Biagioli, le musiche di Steven Settinger – Terra Fantasy, la coreografia di Bianca Bonechi, mentre le scenografie nascono dall’abilità di Caterina Camiciotti. Le voci narranti sono di Alice Magnolfi e Silvia Parenti. Età consigliata: dai 6 anni in su. L’ingresso è gratuito per gli studenti della scuola primaria e secondaria del Comprensivo di Greve in Chianti. Biglietto singolo: 7 Euro. Inizio spettacolo ore 21:15.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

