'Trotula', la presentazione alla Rinascita di Empoli

Un incontro fra letteratura, teatro e memoria storica per riportare alla luce la straordinaria figura di Trotula de Ruggiero, la leggendaria donna medico della Scuola Medica Salernitana.

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 18.00, la Libreria Rinascita (Via Cosimo Ridolfi, 53 – 50053 Empoli) ospiterà un evento speciale dedicato al romanzo Trotula (Meridiano Zero) di Paola Presciuttini.

Un romanzo che ridà voce a una pioniera

Con una scrittura intensa e documentata, Paola Presciuttini racconta la vita di Trotula, donna colta e coraggiosa che nel Medioevo osò varcare i confini imposti al sapere femminile, diventando medico, insegnante e autrice di trattati sulla salute delle donne.

La sua opera, a lungo dimenticata o attribuita ad autori maschili, rappresenta oggi un simbolo di emancipazione e di riscatto culturale.

Evento Rinascita 23 gennaio Paola Presciuttini

Una presentazione che diventa spettacolo

La presentazione, condotta da Lucia Vagnoli, non sarà convenzionale: l’attrice Serenella Garvoni e la musicista Sandra Carniani leggeranno e musicheranno dal vivo brani scelti dal libro, trasformando la narrazione in una lettura scenica che renderà più immediata ed emozionante la vita e le sfide di Trotula.

Un modo per avvicinare il pubblico non solo alla pagina scritta, ma anche alle atmosfere, ai conflitti e alle passioni di una donna fuori dal tempo.

Le parole dell’autrice

Paola Presciuttini, riflettendo sul rapporto tra arte e messaggio, sottolinea come ogni testo, consapevolmente o meno, porti con sé un significato:

“Ogni libro ha la sua morale. Da scrittrice posso scegliere se raccontare storie che giustifichino atteggiamenti oscuri o se offrire riferimenti positivi. In Trotula ho voluto restituire l’immagine di una donna che, nell’anno Mille, insegnava, curava e scriveva, proponendo un modello che ancora oggi può parlare ai lettori.”

Per l’autrice la letteratura non è solo intrattenimento, ma anche responsabilità: un’opera è un mondo, e le storie che scegliamo di raccontare contribuiscono a plasmare il nostro modo di vedere la realtà.

Un appuntamento per la comunità

Organizzato con l’intento di unire cultura e partecipazione, l’incontro vuole essere un momento di condivisione aperto a tutti: lettori, appassionati di storia, studenti, operatori culturali e chiunque desideri riscoprire la forza di una figura femminile che ancora oggi sa parlare al presente.

Un viaggio nel tempo, ma anche uno specchio per riflettere sulla condizione delle donne e sul potere delle narrazioni.

