'Ubi Maior' in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Primo appuntamento del 2026 per la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che sta incontrando un notevole apprezzamento del pubblico.

Venerdì 16 Gennaio alle ore 21,00, con la regia di Enrico Maria Lamanna, Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, sono i protagonisti di “Ubi Maior”.

Dramma familiare ad alta tensione, “Ubi Maior” esplora il conflitto tra principi e necessità, tra lealtà e sopravvivenza. Un racconto contemporaneo che mette a fuoco il momento in cui l’eroe sportivo è costretto a diventare uomo. Perché non sempre si può vincere restando fedeli a sé stessi. Tito ha vent’anni ed è molto più di un campione di scherma: è un giovane brillante, carismatico e determinato, che ha conquistato il gradino più alto del podio olimpico con sacrificio e dedizione. La sua vita è scandita da allenamenti e competizioni, ma un giorno, un messaggio inaspettato di suo padre lo richiama bruscamente a casa. C’è un problema. Una leggerezza commessa da Lorena, sua madre, per cui ora si ritrova ad avere a che fare con un personaggio poco raccomandabile.

Tito si trova davanti alla sfida più difficile della sua vita, ma questa volta non c’è una pedana su cui combattere, né un regolamento a stabilire le regole del gioco. I suoi genitori, da sempre punti di riferimento, si rivelano sotto una luce inedita e lui stesso scopre un lato di sé che non aveva mai immaginato. Per proteggere la sua famiglia, Tito dovrà fare una scelta: restare fedele ai suoi principi morali o infrangere le sue stesse regole.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo proseguirà Giovedì 19 e Venerdì 20 Febbraio alle ore 21,00, con Massimiliano Gallo in “Malinconico, moderatamente felice”.

Fonte: Ufficio stampa

