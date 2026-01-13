Uomo cade in Arno a Firenze, soccorso dai vigili del fuoco

Un intervento di soccorso è stato effettuato nel pomeriggio dai vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, nel tratto dell’Arno all’altezza di Ponte alla Carraia. L’allarme è scattato intorno alle 15.50, quando un uomo extracomunitario è caduto in acqua da uno dei piloni del ponte.

Sul posto sono stati inviati una squadra operativa, un mezzo nautico e il nucleo sommozzatori. Dopo la caduta, l’uomo è riuscito a raggiungere autonomamente la sponda sinistra idraulica del fiume, dove è stato individuato e raggiunto dal personale dei vigili del fuoco.

Gli operatori hanno verificato le sue condizioni e lo hanno accompagnato fino alla zona della pescaia, consentendogli di risalire la spalletta del fiume. Una volta riportato in sicurezza, l’uomo è stato affidato al personale sanitario intervenuto sul posto per gli accertamenti e i controlli di rito.

