Uomo cade in Arno a Firenze, soccorso dai vigili del fuoco

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un intervento di soccorso è stato effettuato nel pomeriggio dai vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, nel tratto dell’Arno all’altezza di Ponte alla Carraia. L’allarme è scattato intorno alle 15.50, quando un uomo extracomunitario è caduto in acqua da uno dei piloni del ponte.

Sul posto sono stati inviati una squadra operativa, un mezzo nautico e il nucleo sommozzatori. Dopo la caduta, l’uomo è riuscito a raggiungere autonomamente la sponda sinistra idraulica del fiume, dove è stato individuato e raggiunto dal personale dei vigili del fuoco.

Gli operatori hanno verificato le sue condizioni e lo hanno accompagnato fino alla zona della pescaia, consentendogli di risalire la spalletta del fiume. Una volta riportato in sicurezza, l’uomo è stato affidato al personale sanitario intervenuto sul posto per gli accertamenti e i controlli di rito.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
13 Gennaio 2026

Bagno chimico in fiamme al cantiere di una scuola a Firenze

Alle 7 della mattina di martedì 13 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti al cantiere dell'istituto Leonardo da Vinci a Firenze, in via Giovanni dei Marignolli. Ha preso fuoco [...]

Firenze
Cronaca
13 Gennaio 2026
Letizia Ciampi

Morte Letizia Ciampi, la 47enne aveva cardiomiopatia. Esclusa malasanità

Un problema legato a una patologia fino ad allora sconosciuta, è all’origine della morte di Letizia Ciampi, la donna fiorentina deceduta durante una vacanza a Fuerteventura. A chiarirlo è l’autopsia, [...]

Firenze
Cronaca
12 Gennaio 2026

Potenziamento aeroporto di Firenze, presentati ricorsi da associazioni ambientaliste

Presentati ricorsi contro il masterplan per il potenziamento dell'aeroporto di Firenze con la nuova pista. A ricorrere contro il progetto sono 14 associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, che in [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina