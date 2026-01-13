Viaggio nel mondo di Rodari al teatro Quaranthana di San Miniato

Domenica 18 gennaio ore 17:00 al Quaranthana 2025-2026, Teatro Comunale di San Miniato (Via Zara, 58, località Corazzano) è in scena IL RACCONTASTORIE RODARIANO, regia, testo e interpretazione di Claudio Benvenuti.

Uno spettacolo liberamente ispirato a Gianni Rodari, un’animazione teatrale per bambini. Il protagonista, un buffo e simpatico Gianni, è un raccontastorie, appassionato di viaggi in luoghi meravigliosi e amico di una certa mucca di Lucca. Attraverso filastrocche, giochi di parole, rime, curiose favole al telefono e piacevoli canzoni, i bambini intraprenderanno un’affascinante avventura nell’immenso e sconfinato universo della fantasia di Gianni Rodari. Il Raccontastorie Rodariano presenta un modo diverso di fare teatro, un teatro dove attori adulti e bambini costruiscono insieme lo spettacolo in modo estemporaneo, con tanta voglia di giocare e divertirsi.

Un omaggio a Gianni Rodari e alla sua straordinaria capacità di raccontare storie per bambini con un approccio sempre innovativo. Lo spettacolo si inserisce nella stagione SOGNARE TEATRO dedicata alle famiglie che con una varietà di linguaggi dal teatro d’attore, a quello di figura, a quello musicale, accompagna i piccoli spettori in un viaggio alla scoperta della meraviglia del teatro.

La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, e sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Fonte: Ufficio Stampa QUARANTHANA TEATRO COMUNALE DI SAN MINIATO

