Sport e inclusione, oltre le barriere: il progetto di Baskin di Use Basket

Use Basket annuncia un nuovo progetto: BASKinUSE, una straordinaria iniziativa dedicata al Baskin, una disciplina innovativa che mette al centro l'inclusione e la condivisione. Questa nuova avventura sportiva non è solo un'opportunità per praticare basket, ma un vero e proprio modello educativo e sociale che spinge oltre le barriere fisiche, cognitive e sociali, permettendo a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su, con e senza disabilità, di unirsi in un'unica squadra.

Baskin, un gioco che combina il basket con il concetto di inclusione, riempie il campo di colori, emozioni e passione. Le sue regole e i suoi ruoli sono pensati su misura per ogni tipo di abilità, rendendo possibile a tutti di partecipare attivamente e di contribuire al gioco. Non è solo uno sport: è un modo per costruire ponti, creare legami e far crescere una comunità coesa e accogliente.

Il viaggio dell'Use inizia ufficialmente il 17 gennaio alle 9:30 presso il PalaGiglioli di Ponte a Elsa, dove organizzeremo un allenamento di prova aperto a tutti. Sarà un'occasione imperdibile per conoscere il Baskin e scoprire come si possa vivere lo sport in modo nuovo e coinvolgente. Gli allenamenti proseguiranno tutti i sabati mattina dalle 9:30 alle 11, con l'aggiunta di un nuovo appuntamento il giovedì pomeriggio a partire da febbraio. Ti invitiamo a unirti a noi: ogni atleta, ogni supporto, ogni sorriso conta!

Informazioni presso la segreteria sportiva Use Basket via Martini, 66 o tel. 3385289542 Simone Crociani responsabile del progetto.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate