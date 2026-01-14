Cani in adozione: Eros e Bimba cercano casa

Appello per l’adozione di due ospiti della Cuccia nel bosco, il canile municipale con sede in via del Vallin Buio 2, in zona Pian di Rota. Si tratta di Eros, un meticcio maschio di piccola taglia di circa otto anni, e di Bimba, una meticcia femmina di taglia media di circa due anni.

Eros e Bimba sono arrivati al canile nel settembre 2025, quando la famiglia dove erano cresciuti insieme non ha più potuto occuparsi di loro. Sono entrambi socievoli, equilibrati e bravi al guinzaglio. Sono molto legati e si cerca preferibilmente una famiglia disponibile ad accoglierli insieme, per non dividerli.

È possibile andare a conoscerli al canile durante gli orari di apertura. Per informazioni contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all'indirizzo animali@comune.livorno.it.

Fonte: Ufficio stampa

