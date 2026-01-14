ConfSport Confcommercio Pisa: i progetti per il 2026

Iniziative sviluppate con il coinvolgimento di attività e associazioni sportive del territorio e incontri formativi dedicati alle principali novità e adempimenti di interesse per le realtà del settore. Con l'inizio del nuovo anno il consiglio direttivo di ConfSport Confcommercio Pisa traccia gli obiettivi per il 2026 e riorganizza il proprio organigramma che vede come presidente Francesca Bufalini (Twenty Fitness Club Pisa), già presidente del direttivo Pisa Centro di Confcommercio, affiancata da Luca Mattonai (Studio Mattonai S.r.l), Cesare di Cesare (ASD Pallavolo Ospedalieri), Stefano Gianfaldoni (Studio Legale Giantini & Gianfaldoni) e Marco Rossi (Swimprove).

“Una realtà che riunisce imprenditori, professionisti e imprese che operano in ambito sportivo” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “In Confcommercio le imprese dello sport hanno la loro casa e siamo orgogliosi di poter contare su un gruppo di professionisti qualificati che ha svolto un costante e proficuo lavoro nel 2025, pronto a rimettersi in gioco per promuovere e valorizzare con il massimo impegno le imprese sportive, mettendo in campo tutte le iniziative in grado di dare visibilità al settore e offrire supporto e assistenza sulle principali normative di interesse per il mondo sportivo”.

"Quello appena concluso è stato un anno zero per ConfSport” spiega la presidente Francesca Bufalini “abbiamo intrapreso molteplici attività ponendo le basi per lo sviluppo della nostra realtà sul territorio, anche attraverso gli incontri con diverse amministrazioni comunali e i rispettivi assessori allo Sport, l'organizzazione di specifici incontri formativi in tre distinti appuntamenti a Pisa, Pontedera e San Miniato sulle principali novità fiscali e formative che interessano il mondo sportivo e la partecipazione attiva agli eventi targati Confcommercio".

"Il 2026 ci vedrà ancora protagonisti su questi fronti, con l'organizzazione di nuovi eventi e iniziative che ci vedranno ancor più protagonisti sul territorio, pronti a sviluppare nuove opportunità per le diverse tipologie di attività e di imprenditori, titolari e gestori di palestre, personal trainer, professionisti del panorama sportivo, fitness e benessere e in generale per tutte le imprese del mondo dello sport. ConfSport intende essere un punto di riferimento per tutti coloro che operano nello sport, valorizzando le imprese del settore e accompagnandole nel percorso di crescita e adeguamento alle nuove regole".

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa