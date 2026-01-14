Crollo cantiere Esselunga a Firenze, riapre via Giovanni da Empoli

È stata riaperta nel pomeriggio di oggi a Firenze via Giovanni da Empoli, chiusa per motivi di sicurezza dopo il grave incidente avvenuto nel cantiere Esselunga, dove il crollo di una trave causò la morte di cinque operai.

La riapertura, come spiegato in una nota, è arrivata al termine di una serie di interventi effettuati dalla proprietà, sia per la messa in sicurezza delle parti residue dell’edificio sia per il ripristino della sede stradale. I lavori hanno riguardato anche la riorganizzazione dei percorsi pedonali e il rifacimento completo della segnaletica.

L’area dispone ora di 38 posti auto, uno dei quali riservato alle persone con disabilità, oltre a sette stalli per motocicli e a una rastrelliera per le biciclette. Non sono previste modifiche alla viabilità.

Via Giovanni da Empoli è una delle strade laterali di via Mariti e fa parte dell’isolato che ospitava l’ex Panificio Militare, demolito per consentire la realizzazione del nuovo supermercato.