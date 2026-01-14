Eccidio del 24 luglio a Empoli, risarcita la famiglia di due fratelli

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

C'è una sentenza che può far storia a Empoli. Il tribunale civile di Firenze ha riconosciuto la “Strage empolese” del 24 luglio 1944 come crimine di guerra e contro l’umanità.

I giudici hanno condannato la Repubblica federale di Germania, attraverso il Ministero dell’Economia, al risarcimento degli eredi di due fratelli fucilati, assistiti dall’avvocato Diego Cremona. L’importo supera i 390 mila euro, comprensivi degli interessi compensativi, e dovrà essere attinto dal Fondo ristori istituito nel 2022, salvo eventuale opposizione dello Stato tedesco.

La strage seguì a uno scontro a fuoco in località Pratovecchio, nel quale morì un soldato tedesco. La rappresaglia portò all’arresto di 40 uomini: 29 furono fucilati nel centro di Empoli. I loro nomi sono oggi incisi sul monumento di piazza XXIV Luglio.

A riportare la notizia è La Nazione.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
14 Gennaio 2026

ANED porta il caso Cantini in Procura: "Comunicazione che fomenta odio"

C'è una novità nel caso Isacco Cantini. Dopo la frase del politico su Facebook e le dimissioni da segretario di FdI Empoli, il Consiglio nazionale dell’ANED ha conferito mandato all’avvocato [...]

Empoli
Cronaca
12 Gennaio 2026

Prorogate ordinanze su divieto vendita alcolici e chiusure in centro e stazione

È stata prorogata al 30 settembre 2026 l'ordinanza sindacale legata alla limitazione degli orari di apertura degli esercizi di vicinato alimentare e delle attività prevalente di artigianato alimentare, così come [...]

Firenze
Cronaca
10 Gennaio 2026

Controlli straordinari della polizia a Firenze e provincia: 4 arresti, oltre 500 persone identificate

Identificate oltre 300 persone e controllati 60 veicoli nell'ultima settimana nel corso dei controlli straordinari a Firenze, predisposti dal Questore per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina