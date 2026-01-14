Eroina, cocaina e mazza di legno in auto: arrestato

Un 26enne è stato arrestato l'11 gennaio a Pisa per detenzione e spaccio di droga oltre che porto di armi atti a offendere. Fermato in auto in via Calatafimi, è stato trovato dai carabinieri con 23 involucri di cocaina per un peso di 14,70 grammi. Aveva anche quasi 9 grammi di eroina e 0,38 di hashish, in più con sé portava 1140 euro in contanti.

Oltre allo stupefacente, all’interno dell’abitacolo, tra il vano anteriore e quello posteriore, i carabinieri hanno rinvenuto una mazza di legno lunga 127 cm, di cui non è stato giustificato il possesso. Tutto il materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

È stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di firma due volte al giorno, tutti i giorni della settimana.