Fabio Paratici sarà il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina

Dopo le dimissioni dello scorso novembre di Daniele Pradé nel ruolo di Direttore Sportivo della Fiorentina, è notizia di pochi minuti fa che il nuovo DS del club viola sarà Fabio Paratici. Lo annuncia in una nota ufficiale la società di patron Commisso.
Paratici, ex dirigente Juventus e attualmente del Tottenham - con cui sta definendo la rescissione del contratto in scadenza nel 2028 - ricoprirà il ruolo di Direttore dal prossimo 4 febbraio. Per lui pronto un contratto fino al 2030.
