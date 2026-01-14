Fabio Paratici sarà il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina

Lo annuncia in una nota ufficiale la società di patron Commisso

Dopo le dimissioni dello scorso novembre di Daniele Pradé nel ruolo di Direttore Sportivo della Fiorentina, è notizia di pochi minuti fa che il nuovo DS del club viola sarà Fabio Paratici. Lo annuncia in una nota ufficiale la società di patron Commisso.

Paratici, ex dirigente Juventus e attualmente del Tottenham - con cui sta definendo la rescissione del contratto in scadenza nel 2028 - ricoprirà il ruolo di Direttore dal prossimo 4 febbraio. Per lui pronto un contratto fino al 2030.

