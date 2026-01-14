Greve in Chianti sempre più accessibile: nuovi interventi contro le barriere architettoniche

Spazi urbani, edifici pubblici e viabilità sempre più accessibili a Greve in Chianti. E’ consistente il complesso di interventi che il Comune ha progettato e realizzato nel corso del 2025 per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel capoluogo e nelle frazioni, avvalendosi del supporto di ditte specializzate e del personale dell’area tecnica. Con l’obiettivo di far fronte alle principali criticità individuate in varie aree del territorio attraverso l’elaborazione di uno studio che ha mappato, monitorato e definito le priorità, la giunta Sottani ha messo mano al rifacimento di vari tratti di marciapiedi a Strada in Chianti e all’adeguamento di scalini e passaggi nel palazzo comunale di piazza Matteotti, a Greve.

L’amministrazione è intervenuta inoltre con piccole ma importanti opere di adeguamento nella scuola secondaria di primo grado 'Giovanni da Verrazzano' di Greve e nella primaria 'Giulio Bucciolini' di Strada e ha effettuato dei raccordi con le sedi stradali in piazza Anichini a Lucolena, via Boschi a Strada, all’incrocio tra via Garibaldi e via Fonte alla Lama e via Gramsci nel capoluogo. Altre opere di rilievo hanno riguardato la realizzazione del camminamento pedonale tra via La Pira e via Colognole e la realizzazione ex novo di un tratto di marciapiedi lungo via Garibaldi.

"Stiamo continuando un percorso già intrapreso nel corso degli ultimi anni – dichiara il sindaco Paolo Sottani - per migliorare l’accessibilità delle vie e degli edifici comunali, una volontà politica che gradualmente, anno dopo anno, sta dando risposte concrete alle criticità individuate. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma è un punto centrale del nostro programma di mandato. Siamo consapevoli che il lavoro da mettere in atto è complesso, considerata anche l’ampiezza del territorio che si estende su 170 Km quadrati".

Ottenuto il piano di rilevazione nel 2025, l’amministrazione comunale ha da subito agito per iniziare a eliminare le barriere con un piano annuale di interventi già conclusi. "Siamo convinti che l’attività di monitoraggio, – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini – l’attenzione costante e gli investimenti puntuali, pianificati sulla base delle necessità emerse, siano la strada giusta per rendere il nostro territorio sempre più accessibile e vivibile, a misura di cittadino e cittadina, e aumentare la qualità della vita, sensibile ai bisogni di tutta la comunità".

L’agenda dei lavori pubblici, pianificata per l’abbattimento delle barriere architettoniche, prosegue e si infittisce nel 2026. Dopo aver ottenuto il via libera al piano di rilevazione delle priorità, varato con voto unanime in una seduta del Consiglio comunale, avvenuta lo scorso dicembre, la giunta Sottani ha previsto nuove risorse su questo fronte allo scopo di concretizzare una serie di interventi, volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani che complessivamente supera i 250mila euro. Sono stati progettati nuovi interventi, tra cui percorsi pedonali, adeguamenti dei marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale. Le opere saranno realizzate in alcune aree di Lucolena, Strada e San Polo. Quanto al capoluogo, meritano di essere segnalati due interventi nello specifico: l’installazione dell’ascensore nel cimitero e l’abbattimento delle barriere architettoniche del Museo San Francesco che diventerà integralmente accessibile.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate