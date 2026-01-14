I nuovi mezzi della Croce Verde di Lamporecchio

È stato presentato oggi il nuovo mezzi di cui si è dotata la Croce Verde di Lamporecchio, per il quale ha ricevuto un contributo economico da Banca Alta Toscana.

Il veicolo acquisito al parco mezzi dell’associazione di pubblica assistenza è un Mitsubishi L200 4x4, allestito per la protezione civile e dotato di strumentazione per prestare i primi interventi.

Oggi è stata anche l’occasione per la consegna di una targa che la PA Croce Verde di Lamporecchio ha dedicato alla banca di credito cooperativo come testimonianza del rapporto di collaborazione che prosegue tra le due realtà.

“Crediamo che il coinvolgimento delle realtà del territorio sia fondamentale per la nostra missione – afferma il Presidente della PA Croce Verde di Lamporecchio, Giovanni Setzu – così come lo è la risposta del Consiglio di Amministrazione della BCC Alta Toscana, che sostiene il nostro progetto, nato per rispondere a un bisogno concreto del territorio.

A nome mio e di tutto il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione non posso che esprimere un sentito ringraziamento per questo segno di vicinanza e di stima. Una vicinanza che ci sostiene e ci incoraggia a proseguire con determinazione anche nelle future missioni”.

“La Croce Verde è una realtà associativa che vanta sessant’anni di storia e impegno nel sociale, la cui attività è un punto di riferimento per la comunità locale - afferma il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci. La nostra banca di credito cooperativo, radicata nello stesso territorio, sostiene con convinzione la Croce Verde proprio per tutelare e promuovere questi valori; perciò siamo particolarmente orgogliosi della targa che ci è stata conferita oggi”.

“Questo attestato di stima della Croce Verde di Lamporecchio testimonia come Banca Alta Toscana lavora e cresce di pari passo e in collaborazione con le realtà del territorio - dichiara il direttore generale di Banca Alta Toscana Tiziano Caporali. Il nuovo mezzo di protezione civile lavorerà per affrontare le necessità che si verificheranno, al servizio di operatori e volontari che non mancheremo di supportare”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate