I ragazzi di Cerbaiola incontrano il Ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli

Il 13 gennaio 2026, i ragazzi del laboratorio di ceramica del Centro diurno di Cerbaiola hanno consegnato alla Dott.ssa Alessandra Locatelli, Ministro delle Disabilità, un quadro ispirato a I Girasoli di Van Gogh, realizzato con la loro partecipazione attiva.
Il Ministro ha accolto con entusiasmo l’iniziativa e ha suggerito di esporre alcune opere dei ragazzi in una mostra che potrebbe svolgersi a Firenze nel mese di aprile 2026. Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori dettagli sull’evento.
