Il dipinto “Fiori blu” di Ilaria Pancani apre la rassegna "Il sindaco accoglie l’arte"

È il dipinto “Fiori blu” di Ilaria Pancani, pittrice ripolese di 53 anni, ad aprire ufficialmente la rassegna “Il sindaco accoglie l’arte”.

Un progetto ideato dalla giunta comunale di Bagno a Ripoli per promuovere e dare visibilità agli artisti del territorio con esposizioni temporanee ospitate davanti all’ufficio del primo cittadino, nei corridoi del Comune che sono meta ogni giorno di centinaia di persone. L’opera di Pancani, un acrilico su tela realizzato nel 2022, è stata svelata stamani in occasione della presentazione ufficiale della manifestazione. Accanto a Pancani, prima artista in mostra, presenti anche gli altri talenti di Bagno a Ripoli che dopo aver risposto nei mesi scorsi all’apposita manifestazione di interesse del Comune esporranno successivamente le loro opere.

Dopo Pancani, sarà la volta dello scultore Piero Gensini, della pittrice Carolina Alari, degli artisti Riccardo Neri, Mila Scatena e Paolo Nannelli. Ogni opera resterà esposta per 45 giorni e chiunque vorrà potrà visitarla gratuitamente al secondo piano in palazzo comunale.

“Siamo grati a Ilaria Pancani e alle altre artiste e artisti che hanno risposto con entusiasmo al nostro appello – ha dichiarato il sindaco Francesco Pignotti -. Questa rassegna nasce per creare un nuovo luogo d’arte pubblico e gratuito, per dare visibilità ai talenti del territorio, alcuni già noti al pubblico, altri seppure meritevoli più nascosti o non ancora scoperti. Vogliamo avere un ruolo attivo nel mettere in circolo l’arte e la cultura, che hanno valore e impatto sulla collettività solo se condivise. Bello pensare che si venga in Comune non solo per sbrigare qualche pratica, ma anche per ammirare un’opera d’arte. E che questa possa essere fonte di ispirazioni per altri”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa, che dimostra la sensibilità della nostra amministrazione nei confronti dell’arte e della cultura. Mettere al centro la creatività delle persone del territorio significa parlare a tutte le generazioni – afferma l’assessora alla Cultura Paola Nocentini -. Sono convinta che investire nella cultura significa anche investire nel futuro della nostra comunità, significa far conoscere le bellezze e la creatività dei nostri concittadini, significa consolidare la nostra comunità”.

Ilaria Pancani

Ripolese, 53 anni, laurea in Lingue e Letteratura moderne e già insegnante di inglese, si è avvicinata da autodidatta alla pittura e alle arti creative, seguendo negli anni alcuni corsi comunali. Dal 2017 è affetta da una malattia neurologica degenerativa. Nonostante la malattia, non ha mai abbandonato la passione per l’arte, che “riempie e dà un senso – spiega l’artista - alle mie giornate come una sorta di ancora a cui aggrapparmi”. Nella sua pittura, Pancani ha sempre trovato ispirazione nei colori e nel tratto dei grandi impressionisti e di Van Gogh. Principalmente si è interessata di soggetti floreali e naturali, nutrendo una profonda passione per il cromatismo. Le tecniche predilette dall’artista sono l’acrilico e l’acquerello. Con le sue opere ha sempre inteso trasmettere la passione per l’arte, “che va oltre i limiti e le difficoltà fisiche, ma anche un messaggio di forza, vitalità, amore per la vita, resistenza e opposizione alle avversità che talvolta la vita riserva”.

“Fiori blu”

Opera di Ilaria Pancani, 2022, acrilico su tela (50 cm x 70 cm). I colori freddi e accesi creano un reticolo di fiori blu, che sembrano scoppiare e riempiono l’immagine. Il perfetto accostamento cromatico del bianco e del blu, insieme al contrasto del nero sottostante, conferisce equilibrio alla composizione.

Chi fosse interessato a partecipare all'iniziativa può contattare l'amministrazione scrivendo a gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa