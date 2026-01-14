InSuperAbili: ad Altopascio l'inclusione si fa con i biscotti

Fare inclusione: ad Altopascio è possibile con i biscotti InSuperAbili, pensati e prodotti dalla neonata Società cooperativa sociale InSuperAbili. Un progetto che muove i primi passi in queste settimane proprio ad Altopascio, grazie a un gruppo di famiglie, altopascesi e non, capitanate da Simone Carrara, e con il supporto dell’amministrazione D’Ambrosio che ha dato forza a questa iniziativa riconoscendo subito un contributo straordinario per muovere i primi passi.

Si tratta di un progetto che nasce oggi, con l’obiettivo di creare ad Altopascio una pasticceria sociale strutturata, capace di coniugare inclusione lavorativa delle persone con disabilità, produzione artigianale di qualità e radicamento nel territorio. Un’iniziativa nuova non solo per i prodotti che realizzerà, ma soprattutto per il modello culturale e sociale che propone: quello di un lavoro vero, regolare e retribuito, come strumento fondamentale di autonomia e dignità.

"'Biscotti InSuperAbili' – sottolinea il sindaco, Sara D’Ambrosio – è un progetto che nasce oggi e guarda al futuro: non assistenza, ma lavoro; non marginalità, ma partecipazione attiva. Un’esperienza nuova per Altopascio, che dimostra come l’inclusione possa diventare valore economico, sociale e culturale per tutta la comunità".

Con apposita delibera, l’amministrazione comunale ha concesso un contributo straordinario di 25mila euro a supporto dell’avvio delle attività produttive del progetto, riconoscendone il valore sociale, educativo, economico e il forte radicamento nella comunità locale, oltre che l’impegno per creare una reale inclusione, anche attraverso la nascita di una nuova esperienza di impresa sociale sul territorio.

"Con questo intervento – aggiunge il presidente della cooperativa, Simone Carrara – l’amministrazione comunale ribadisce una visione di welfare che mette al centro le persone, le loro capacità e il loro diritto a un lavoro dignitoso. 'Biscotti InSuperAbili' è un progetto che non parla di assistenza, ma di opportunità, autonomia e comunità: un esempio concreto di come l’inclusione possa diventare valore condiviso per tutto il territorio. Il progetto, e i nostri biscotti, ha mosso i primi passi proprio nelle settimane natalizie grazie all’apertura di un temporary store in via Cavour che ci ha permesso di farci conoscere, di attivare i primi contatti utili, di prendere le misure con quello che vorrà diventare un’attività costante e continuativa".

IL PROGETTO. InSuperAbili nasce dall’iniziativa di alcune famiglie di Altopascio e di altri comuni della Piana di Lucca, unite da un’esigenza profonda e condivisa: creare opportunità di lavoro reale, dignitoso e continuativo per persone con disabilità, superando una visione puramente assistenziale e puntando invece sulla valorizzazione delle capacità, delle potenzialità e del desiderio di autonomia di ciascuno.

I “Biscotti InSuperAbili” sono proprio questo: un’occasione. Nel dettaglio il progetto “Biscotti InSuperAbili” prevede l’avvio ad Altopascio di una produzione stabile di prodotti alimentari, in particolare biscotti e dolci confezionati, affiancata dalla realizzazione di torte e altri prodotti da forno, anche senza glutine.

Fonte: Ufficio stampa