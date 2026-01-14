Invalidità civile in cambio di soldi: cinque arresti in comune a Massa

Cinque misure cautelari sono scattate a Massa dopo un'operazione dei carabinieri in comune. Due persone sono in carcere, per tre sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e falso nelle procedure per il riconoscimento delle invalidità civili. Le cinque persone sono accusate, a vario titolo, di aver favorito cittadini nelle pratiche sanitarie in cambio di somme di denaro.

Secondo la procura di Massa, le persone indagate avrebbero agito in modo illecito nell'ambito delle procedure per il riconoscimento delle invalidità civili per il conseguimento dei benefici assistenziali, previdenziali e lavorativi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti cartacei e digitali.

I privati cittadini che hanno beneficiato dei presunti illeciti saranno sentiti dalla procura nei prossimi giorni. Sono in corso gli accertamenti sulla loro posizione. L'amministrazione comunale non sarebbe coinvolta nell'indagine, iniziata nel dicembre 2024.