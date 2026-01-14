L’ambulatorio per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) di Prato si sposta

A partire dal 15 gennaio 2026, l’ambulatorio per i pazienti Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18, presso l’Ambulatorio PIR della Casa della Comunità di via Frà Bartolomeo 48.

L’ambulatorio, precedentemente collocato presso il Centro Socio Sanitario “Roberto Giovannini” di via Cavour è stato trasferito nella nuova sede della Casa della Comunità e prevede un aumento dei giorni di apertura e un rafforzamento del servizio di mediazione linguistica.

L’accesso al servizio è diretto, senza necessità di prenotazione. I pazienti saranno presi in carico dal medico del PIR e potranno usufruire della mediazione linguistica in tutte le lingue.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa