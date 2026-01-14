Lavori a Pisa, avviato il cantiere per il rifacimento di piazza Manin

Entra nel vivo a Pisa l’ultima fase dei lavori per la riqualificazione del percorso turistico che va dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina fino a piazza Manin. Secondo il cronoprogramma stabilito, è stato avviato a partire da lunedì 12 gennaio, il cantiere per la riqualificazione urbana di piazza Manin, nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR e inserito nel programma PINQUA per l’importo complessivo di 5,8 milioni di euro (di cui 2,1 milioni finanziati con fondi PNRR, 210mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse del Comune di Pisa). Conclusi nel frattempo i lavori sull’intero percorso turistico che si snoda all’interno del quartiere di Porta a Lucca, adesso il cantiere si sposta sull’area immediatamente adiacente all’area monumentale di piazza del Duomo, patrimonio Unesco.

Stamani il sindaco di Pisa Michele Conti, insieme all’assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini e a dirigenti e tecnici degli uffici di Attuazione progetti PNRR, Suap e Avvocatura Civica, ha fatto il punto sull’andamento e la tempistica di svolgimento dei lavori, che prevedono lo spostamento delle bancarelle presenti nella piazza. Una ordinanza della Polizia Municipale aveva stabilito, a partire da lunedì 12 gennaio, la chiusura al transito veicolare di piazza Manin, per consentire i lavori di rifacimento dei sottoservizi e di realizzazione della nuova pavimentazione, oltre al divieto di transito pedonale nell’area interessata dai lavori e la creazione di appositi percorsi pedonali protetti per consentire l’ingresso e l’uscita dall’area monumentale di piazza del Duomo. Nel frattempo, sono in corso di assegnazione dall’ufficio Suap le postazioni provvisorie per le 47 licenze commerciali delle bancarelle che si trovavano in piazza Manin, che si sposteranno temporaneamente in parte largo Cocco Griffi e in parte nel parcheggio Pisamo di via Cammeo, in attesa della fine dei lavori e della collocazione definitiva dei nuovi banchi commerciali.

“Lunedì – ha spiegato il sindaco Michele Conti - sono iniziati i lavori di riqualificazione in piazza Manin, ultimo lotto dell’intervento complessivo di valorizzazione dell’ingresso monumentale a Piazza dei Miracoli. Nella giornata di ieri è pervenuto al Comune un atto del TAR relativo a un’istanza presentata da 16 ricorrenti, chiedendo il tempo per impugnare l’ordinanza di sgombero delle aree di piazza Manin. È un provvedimento che rispettiamo, come abbiamo sempre rispettato le decisioni della magistratura amministrativa, e rispetto al quale l’Amministrazione presenterà entro oggi un’istanza di revoca, facendo valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. Abbiamo svolto numerosi incontri con i concessionari, spiegando passo dopo passo il percorso, con correttezza e senso di responsabilità. Anche per questo oggi ci saremmo aspettati un gesto di buona volontà da parte dei concessionari, che riconoscesse la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione e che consentisse l’avvio dei lavori dell’ultimo lotto di un intervento strategico per la città”.

“Da mesi – prosegue il sindaco - portiamo avanti un percorso di concertazione serio, costante e trasparente. Abbiamo lavorato per individuare soluzioni che permettessero alle famiglie che operano con le bancarelle di sfruttare tutti i periodi economicamente più favorevoli dell’anno, programmando l’avvio dei lavori a metà gennaio, in piena bassissima stagione. Abbiamo modificato il calendario dei lavori del percorso pedonale turistico, iniziando dagli altri lotti, e ci siamo confrontati con la Soprintendenza per ottenere il massimo delle possibilità di ricollocazione delle bancarelle, nel rispetto della Buffer Zone del sito UNESCO e dell’interesse generale di restituire a Piazza dei Miracoli un ingresso all’altezza del suo valore storico, culturale e simbolico”.

“Come Amministrazione – conclude Conti - abbiamo il dovere di tutelare l’interesse della città, come Sindaco non permetterò che Pisa perda oltre 5 milioni di euro di finanziamenti PNRR. I lavori vanno avanti. Naturalmente continueremo a far valere le nostre ragioni nelle sedi competenti, con l’obiettivo di curare l’interesse della città e, allo stesso tempo, di garantire alle famiglie dei concessionari la possibilità di lavorare in serenità, nel rispetto delle normative vigenti e del piano del commercio approvato. Questa è la responsabilità che ci siamo assunti con i cittadini di Pisa. Ed è una responsabilità che continueremo a esercitare fino in fondo".

"I lavori di rigenerazione dell’area - ha dichiarato l'assessore al commercio, Paolo Pesciatini - in virtù del finanziamento PNRR e delle relative tempistiche, non possono essere interrotti né sospesi. Gli incontri con gli operatori che si sono svolti sono stati numerosi e l’amministrazione comunale continua a garantire il dialogo, laddove vi siano ancora margini per portarlo avanti. Nella riunione svoltasi il 9 gennaio, gli operatori erano stati invitati a presentarsi oggi per la consegna delle chiavi, così da poter avviare immediatamente la prosecuzione del loro diritto al lavoro nelle immediate vicinanze di Piazza Manin, fino al termine dei lavori".

"I tempi degli interventi – aggiunge Pesciatini - sono inoltre già stati dilazionati in favore dei commercianti: lo sgombero dell’area di Piazza Manin era inizialmente previsto a partire da giugno. Proprio per consentire agli operatori di proseguire la propria attività, il termine è stato posticipato prima a settembre e successivamente, in considerazione delle festività natalizie, fino alla conclusione del periodo di Natale. A seguito di una serie di incontri e riunioni, gli operatori sono stati informati che, a partire da lunedì 12 gennaio 2026, i lavori sarebbero iniziati nell’area di Piazza Manin. Così è stato: da lunedì gli interventi sono iniziati nella piazza e proseguono regolarmente".

Le date delle concertazioni

I primi incontri di concertazione per illustrare agli operatori commerciali il cronoprogramma dei lavori si sono tenuti a partire dal 18 febbraio 2025 e successivamente si sono ripetuti il 19 febbraio 2025 per gli operatori di Largo Cocco Griffi, il 10 ottobre 2025 per gli operatori di via Cammeo e il 5 dicembre 2025 per quelli di piazza Manin. Il 9 gennaio 2026 si è tenuta infine la riunione, sempre con gli operatori di piazza Manin, per le assegnazioni temporanee, in vista della consegna delle chiavi programmata per mercoledì 14 gennaio.

La riqualificazione dell’area del mercato turistico

La riqualificazione dell’area del mercato turistico è stata progettata in attuazione agli obiettivi prefissati nel Piano di Gestione Unesco, approvato nel 2021, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per il mantenimento del sito nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità. Contestualmente al piano di riqualificazione delle aree intorno alla Piazza, nel Piano è prevista la riorganizzazione tutte le attività commerciali, in modo da valorizzare il sito come complesso monumentale unitario. In prossimità delle mura storiche e del complesso monumentale di Piazza dei Miracoli, si concentrano i più importanti interventi di riorganizzazione degli spazi e ridisegno delle pavimentazioni, con introduzione di 39 alberi e nuova illuminazione, oltre al completo rifacimento delle bancarelle commerciali, posizionate lungo i percorsi nel rispetto del piano del commercio approvato dall’Amministrazione Comunale.

Sono terminati i lavori in largo Cocco Griffi dove è stata realizzata una lunga fascia centrale di pavimentazione in pietra arenaria grigia, che continua su tutta via Cammeo a spina di pesce fino a tutta piazza Manin, dove il cantiere è ora in corso, mentre ai lati, sia in prossimità degli edifici esistenti sia in prossimità delle mura, sono previste due ampie zone pavimentate a calcestruzzo architettonico di color sabbia. Sul perimetro delle mura in prossimità del cimitero ebraico, è stata mantenuta una fascia a prato.

Al centro di Piazza Manin viene realizzata un’area pavimentata in pietra grigia, quale spazio polivalente e simbolico posto all’ingresso di Porta Nuova con le caratteristiche tre aperture ad arco che fanno da sfondo alla piazza. Lo spazio sarà corredato da panchine lineari doppie, illuminate alla base da un nastro led posto raso terra, in modo da creare un luogo simbolico di fronte al complesso monumentale di Piazza dei Miracoli.

Per gli elementi di arredo urbano si prevedono sedute circolari oltre ad un numero considerevole di sedute lineari, realizzate in materiale ecologico e resistente di colore bianco, così da consentire a tutti, residenti e turisti, la sosta e la socializzazione. Verranno installati infine cestini portarifiuti, oltre ai pannelli-totem informativi in prossimità delle porte di ingresso all’area monumentale. La riqualificazione prevede che nella piazza siano collocate 8 bancarelle, installando, a fine lavori, le nuove strutture.

I nuovi banchi commerciali

Ai lati del camminamento si collocano i nuovi arredi per il commercio disposti a distanza di circa 6,5 metri l’uno dall’altro, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza di Pisa: box completamente apribile, realizzato con finitura esterna tipo corten, rinnovato completamente nell'immagine che saranno posizionati, alternati ai filari di alberature.

Tra Piazza Manin e Largo Cocco Griffi trovano collocazione anche un chiosco per informazioni turistiche. La realizzazione dei nuovi banchi commerciali è stata oggetto di finanziamento ulteriore, che non rientra all’interno del progetto Pinqua. L’Amministrazione Comunale ha concluso, con procedura di accordo quadro del valore complessivo di 3 milioni, la fornitura e posa in opera dei nuovi banchi commerciali, che vengono installati secondo un cronoprogramma che segue a stati di avanzamento le diverse fasi di esecuzione dei lavori.

La nuova collocazione dei banchi commerciali è quella prevista dal nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale 2022. Le bancarelle saranno dislocate nelle seguenti aree: via Contessa Matilde, Largo Cocco Griffi, Piazzetta c. Salomone, Piazza Manin, parcheggio pubblico su via Cammeo, via Cardinale Maffi, oltre al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.