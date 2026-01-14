Gestione del lupo e protezione della biodiversità: Coldiretti e Federcaccia insieme

Stesso orizzonte, stessi obiettivi. Il mondo agricolo e venatorio ora guardano nella stessa direzione condividendo, insieme allo stesso cielo ed ambiente, competenze, strumenti e tecnologie per affrontare le sfide della convivenza tra lupo ed allevatori e la vitale conservazione dell’habitat e della biodiversità. E’ un approccio nuovo, che archivia contrapposizioni e singoli interessi, quello che vedrà collaborare nei prossimi anni Coldiretti Toscana e Federcaccia Toscana - Unione Cacciatori Toscani nell’ambito di due progetti (Gruppi Operativi) che coinvolgeranno importanti dipartimenti delle più importanti università statali, imprese agricole, soggetti pubblici e privati.

Due i progetti costruiti insieme da Coldiretti Toscana e Federcaccia Toscana - UCT: con il progetto “Lupus Etruria” (Intervento SRG01 del CSR della Regione Toscana) le due associazioni intendono realizzare un nuovo e accurato censimento scientifico che si basi non sul metodo della stima ma sulla presenza reale del lupo e la sua localizzazione nelle campagne della Toscana, strumenti conoscitivi indispensabili per le istituzioni regionali al fine di definire politiche gestionali efficaci attraverso futuri piani di gestione e controllo di questa specie il cui status è passato da “rigorosamente protetto” a “protetto” . Con il progetto “AgroBioMonitor” l'obiettivo è stabilire un protocollo oggettivo che misuri per la prima volta l’impatto positivo delle pratiche agricole sostenibili sulla fauna, in particolare uccelli e piccoli mammiferi, trasformando la conservazione della biodiversità da vincolo a reale opportunità economica ed ambientale. Entrambi i progetti rispondono a precise direttive ed obiettivi delle politiche agricole comunitarie come aumentare la competitività e la redditività delle imprese agricole e preservare paesaggi e biodiversità.

I due progetti saranno presentati – ed illustrati - venerdì 16 gennaio (ore 10.30) nella sala incontri del nuovo mercato coperto di Porta San Frediano a Firenze (Via Pisana, 15 R). Alla presentazione, aperta dall’introduzione di Angelo Corsetti (Direttore Coldiretti Toscana) e Simone Capriotti (Responsabile Tecnico FIDC-UCT) parteciperanno in qualità di relatori Giovanni Argenti (Università degli Studi di Firenze Dipartimento DAGRI), Riccardo Primi (Università della Tuscia dipartimento DAFNE) e Marco Apollonio (Università degli Studi di Sassari), Letizia Cesani (Presidente Coldiretti Toscana), Marco Salvadori (Presidente Federcaccia Toscana UCT).

Alla presentazione sono stati invitati Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Stefania Saccardi (Presidente Consiglio Regionale) e Bernard Dika (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana).

Fonte: Coldiretti Toscana - Ufficio Stampa

