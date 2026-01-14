Madia (FdI) si dimette dal consiglio comunale di Montelupo

Giuseppe Madia ha rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale di Montelupo. Questo un estratto della sua lettera di dimissioni, protocollata il 13 gennaio: “Ad oggi per me è diventato molto impegnativo rivestire questa carica. Recenti scelte professionali non mi permettono di dedicare abbastanza tempo all'attività di consigliere comunale, ruolo importante e delicato e per questo preferisco fare un passo indietro e lasciare spazio al primo dei consiglieri non eletti, che certo saprà rappresentare il gruppo con grande senso del dovere e responsabilità. Ringrazio di vero cuore i cittadini di Montelupo Fiorentino che anche per questa volta mi hanno accordato la loro fiducia, un momento vissuto con grande orgoglio.grazie davvero! Ringrazio anche l'intero consiglio comunale il sindaco ,gli assessori, la segreteria e tutti i dipendenti comunali per questa esperienza amministrativa, augurando a tutti loro buon lavoro.”

“Ringraziamo Giuseppe per l’impegno profuso nei numerosi anni di consiglio comunale” dichiarano la capogruppo di Monteluponelcuore Maddalena Pilastri e il consigliere Federico Pavese. "Giuseppe è stato un punto di riferimento per numerosi montelupini, un uomo dell’ascolto della cittadinanza, uomo che spesso ha risolto problemi, segnalandoli all’amministrazione, senza clamori e atti ufficiali ma col buonsenso del dialogo costruttivo. Capiamo però le motivazioni personali e ovviamente le rispettiamo” concludono Pilastri e Pavese.

Un ringraziamento per il lavoro svolto da Madia anche dalla coordinatrice comunale montelupina i Fratelli d’Italia, Elisabetta Villani: “Giuseppe Madia, dirigente comunale Fdi continuerà sicuramente la sua militanza anche fuori dalle istituzioni, sempre nell’interesse della propria comunità”.