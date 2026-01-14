Montaione si riempie di foto: è il progetto 'Nelle nostre mani'

L’Amministrazione comunale di Montaione, in collaborazione con il Gruppo Fotografico Giglio Rosso, presenta il progetto “Nelle nostre mani”, un’opera collettiva che racconta in modo simbolico e poetico il profondo senso di appartenenza che lega la comunità al proprio territorio.

L’iniziativa si concretizza in una serie di pannelli fotografici che ritraggono le mani di alcuni cittadini di Montaione, scelte come elemento narrativo capace di tradurre in chiave artistica e metaforica i valori che da sempre caratterizzano la vita del paese: unione, solidarietà, condivisione, sostegno reciproco nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà.

Al progetto hanno partecipato cittadini di tutte le età, i più piccoli, simbolo del futuro e della continuità; gli anziani, alcuni dei quali centenari ospiti delle strutture del territorio, custodi di memoria, esperienza e saggezza e le generazioni intermedie, portatrici dei segni del vissuto quotidiano e del lavoro che tiene viva la comunità.

Le mani, protagoniste dei ritratti, diventano così il filo conduttore di una narrazione che appartiene a tutti: il futuro nelle mani dei giovani, la memoria in quelle degli anziani, la forza della comunità nelle mani di chi ogni giorno contribuisce a costruirla.

“Con questo progetto abbiamo voluto raccontare, attraverso un linguaggio semplice e potente come quello della fotografia, ciò che rende Montaione una comunità unica: il valore delle persone. Le mani ritratte in questi pannelli parlano di lavoro, cura, memoria, futuro. Sono mani che costruiscono, che accolgono, che tramandano tradizioni e che ogni giorno contribuiscono a mantenere vivo il legame profondo tra i cittadini e il loro territorio, ha detto il sindaco di Montaione Paolo Pomponi. Ringrazio il Gruppo Fotografico Giglio Rosso per la sensibilità artistica con cui ha saputo interpretare questa visione, e tutti i cittadini che hanno partecipato. In ciascuna di queste immagini c’è un frammento della nostra storia e della nostra identità. Nelle nostre mani non è solo un titolo: è un messaggio. Il futuro di Montaione è davvero nelle mani di tutti noi.”

“E’ stata per noi un’occasione preziosa raccontare Montaione attraverso un linguaggio autentico e umano. Le mani fotografate rappresentano storie, memorie e legami che uniscono la comunità, in un dialogo tra generazioni che va dai bambini agli anziani centenari. Questo progetto dimostra come passato e futuro convivano nelle mani di tutti. Ringraziamo l’Amministrazione e i cittadini per aver creduto nella fotografia come strumento di narrazione collettiva, questo lavoro è il risultato di una comunità che si riconosce e si racconta”, ha dichiarato Mario Lensi, presidente del Gruppo Fotografico Giglio Rosso.

Il progetto prende il nome proprio da questa visione condivisa: “Nelle nostre mani”. Le fotografie sono state realizzate nel febbraio 2024 e la loro installazione, nelle perimetrie del borgo, nel mese di novembre 2025.

