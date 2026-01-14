Una giornata di studi a Montopoli sulla pedagogista Nora Giacobini

Montopoli rende omaggio al lavoro e alla ricerca di Nora Giacobini. Docente, pedagogista e filosofa che, dal 1950 al 1953, ha insegnato filosofia e pedagogia, per 15 ore settimanali, all’Istituto Magistrale di Montopoli. Una studiosa che nel corso della sua lunga carriera ha scritto pagine importanti della scuola italiana e dato un contributo notevole al Movimento di Cooperazione Educativa. Una mente illuminata con un approccio filosofico all’educazione, un’attenzione all’ascolto e all’espressione e una critica ai vecchi sistemi di giudizio. Nora Giacobini introdusse nelle classi montopolesi la produzione di un giornalino chiamato “4 -”. Tra i suoi alunni si annoverano l’ex sindaco Augusto Gottini, l’ex assessora Marinetta Nazzi e l’ex insegnante della scuola elementare Giovanna Cervelli.

«Tempo fa mi sono imbattuta nel nome di Nora Giacobini, nei suoi studi - racconta la sindaca Linda Vanni – e nel suo lavoro svolto proprio all’istituto magistrale di Montopoli. Così ho rintracciato Martina Mocci un’insegnante che ha condotto la tesi su di lei. Da lì l’idea di organizzare una giornata di studi dedicata a Nora, proprio qui dove la sua carriera è cominciata».

Sabato 17 gennaio alle 15 la sala consiliare del Comune di Montopoli ospiterà il convegno dal titolo “Educare al futuro. La scuola di Nora Giacobini”. «Grazie alla presenza di esponenti del MCE nazionale, di Pisa e Lucca - aggiunge – la giornata del 17 gennaio sarà un’occasione di scambio e di confronto sul mondo della scuola. Un momento per approfondire gli esperimenti per un’educazione differente incentrata sugli studenti e le studentesse, sulla contemporaneità e gli stimoli esterni, una scuola dove la creatività aveva un ruolo ben definito. Ringrazio Giorgio Testa, ex studente romano di Nora diventato pedagogista a sua volta, che sarà con noi per condividere il suo ricordo e i suoi insegnamenti. Questo vuole essere un primo passo per riscoprire un tassello importante della storia recente, il nostro istituto magistrale e chi in quelle aule ha insegnato e studiato. Sono orgogliosa di cominciare proprio da una donna come Nora Giacobini e invito tutti i cittadini e le cittadine a partecipare a questa importante giornata».

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali della sindaca Linda Vanni, gli interventi di Giancarlo Cavinato, MCE Venezia Mestre, Martina Mocci, docente e studiosa di Nora Giacobini, Giorgio Testa, ex studente di Nora Giacobini e pedagogista, Caterina di Pasquale, docente dell’Università di Pisa, Marta Galluzzo MCE Pisa e Antonio Ronco MCE Lucca. Alla fine degli interventi ci sarà una visita speciale e suggestiva negli spazi dell’ex istituto magistrale, al conservatorio Santa Marta, i luoghi dove Nora Giacobini ha insegnato.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa