Nuova risonanza magnetica all’ospedale della Valdinievole. Da dicembre effettuati 283 esami

È operativa dal 4 dicembre 2025 la nuova risonanza magnetica dell’ospedale SS. Cosma e Damiano della Valdinievole, acquistata con fondi PNRR. Nei primi 24 giorni lavorativi, la nuova apparecchiatura ha già garantito 283 prestazioni, segnando un potenziamento dell’attività di diagnostica per immagini della struttura ospedaliera.

Il macchinario di ultima generazione è dotato di tecnologia di intelligenza artificiale, che consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione, ottimizzando i protocolli di scansione e riducendo sensibilmente i tempi di esecuzione degli esami. Un’innovazione che si traduce anche in un maggiore comfort per i pazienti e in una più elevata qualità diagnostica.

Tra gli aspetti di maggiore rilievo, la nuova Risonanza Magnetica consente l’esecuzione di esami specialistici ad alta complessità, come la risonanza magnetica prostatica, fondamentale per la diagnosi precoce e la stadiazione del tumore della prostata.

La nuova RM della Valdinievole è la seconda apparecchiatura di questo livello installata nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Asl Toscana centro, dopo quella già attiva da oltre un anno all’ospedale San Jacopo di Pistoia, confermando l’impegno dell’azienda sanitaria nell’innovazione tecnologica e nel rafforzamento dei servizi diagnostici.

“L’attivazione della nuova Risonanza Magnetica rappresenta un passo importante per tutto il territorio della Valdinievole - sottolinea la direttrice sanitaria di Presidio, Giuditta Niccolai - Grazie a questa tecnologia di ultima generazione, possiamo offrire ai cittadini un servizio più rapido, preciso e sicuro, senza dover spostarsi in altre strutture.”

“La nuova apparecchiatura ci consente di eseguire esami ad altissima qualità - evidenzia il direttore della SOC Radiologia, Adriano Viviani - L’intelligenza artificiale integrata ci supporta nel rendere più efficienti i protocolli e più confortevole l’esperienza per il paziente. Stiamo vivendo una fase molto importante per la Radiologia dell’ospedale, con lavori che permetteranno una struttura più moderna ed efficiente”.

“Questo investimento conferma l’impegno dell’Asl Toscana centro nel potenziare la diagnostica avanzata sul territorio - spiega il direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Maurizio Bartolucci - La nuova RM completa il programma di interventi del PNRR del Dipartimento per la diagnostica ad alta complessità, aprendo la strada a indagini diagnostiche più sofisticate per i nostri pazienti.”

Fonte: Azienda USL Toscana centro - Ufficio Stampa