Ordigno bellico nell'area di Monte Castellare: bonifica completata

Si sono concluse nella mattinata di oggi le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi lungo via delle Casette, all’interno dell’Area Naturalistica Monte Castellare, nella frazione di Asciano.

Il residuato bellico, individuato nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, è stato immediatamente segnalato alla polizia municipale di San Giuliano Terme, che ha attivato le procedure di sicurezza previste, coinvolgendo la Stazione dei carabinieri territorialmente competente.

L’intervento è stato coordinato dalla Prefettura di Pisa e ha visto l’impiego degli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che nella giornata odierna hanno effettuato le verifiche tecniche e la rimozione dell’ordigno, classificato come bomba da mortaio da 2 pollici risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle misure di sicurezza, con l’interdizione temporanea dell’area interessata e la vigilanza delle forze dell’ordine.



“Desidero esprimere un ringraziamento a tutte le istituzioni coinvolte per il lavoro svolto. Il coordinamento tra polizia municipale, carabinieri, prefettura e Genio Pontieri ha permesso di gestire l’intervento in modo ordinato ed efficace, riducendo al minimo i rischi e operando con la necessaria attenzione nei confronti della popolazione. Episodi come questo confermano l’importanza di procedure chiare e di una collaborazione istituzionale ben organizzata", ha dichiarato l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Marco Balatresi.

Con il completamento della bonifica, l’area è stata restituita alle normali condizioni di fruizione.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa