Ordigno bellico, cambia la viabilità a Empoli per la rimozione

Domenica 18 gennaio 2026 una parte del territorio di Empoli e Vinci sarà interessato ad una evacuazione dopo il ritrovamento del secondo ordigno bellico nel cantiere del teatro il Ferruccio (piazza Guido Guerra a Empoli). Per la sicurezza dei cittadini, in via precauzionale, sarà necessario evacuare un’area di raggio pari a 468 metri a partire dalla posizione dell’ordigno bellico. Saranno coinvolti un totale di quasi 5mila residenti, 3.600 circa su Empoli e oltre 1.200 circa su Vinci, che sono chiamati ad evacuare l’area interessata per il tempo necessario alle operazioni.

Sarà indispensabile lasciare la zona rossa dalle 7 alle 9 di domenica 18 gennaio 2026. All'interno della zona rossa, a partire dalle 9, sarà VIETATA la presenza di persone, animali domestici, veicoli parcheggiati, fino al termine delle operazioni di despolettamento del residuato e la comunicazione di avvenuta messa in sicurezza e di ritorno alla normalità.

Inoltre, a seguito delle comunicazioni dell'Enac, è diramato un NOTAM (avviso ufficiale e temporaneo per piloti) che vieta il sorvolo della zona rossa da parte di droni e velivoli nell'arco dell'intera giornata di domenica 18 gennaio 2026.

VIABILITÀ - Per quanto concerne la viabilità si rendono necessari alcuni provvedimenti temporanei in alcune vie che entreranno in vigore dalle 7 di domenica 18 gennaio 2026 fino al termine delle operazioni di despolettamento del residuato e la comunicazione di avvenuta messa in sicurezza contenuti nell’ordinanza 14 del giorno 13 gennaio 2026: sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività in via di Barzino, all’altezza del ponte pedonale; via delle Olimpiadi, all’altezza del ponte di collegamento con via Bisarnella; Strada Statale N.67, all’intersezione con via Luigi Russo; via Giosuè Carducci, all’intersezione con via Lando Conti; via Giulio Masini, all’intersezione con via Carlo Rovini e via Giovanni Verga; via Ferruccio Busoni, all’intersezione con via Carlo Rovini.

Le disposizioni di divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività proseguono in piazza della Vittoria, all’intersezione con via Curtatone e Montanara e via Jacopo Carrucci; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con Canto Ghibellino e con Canto Pretorio; via Valfredo Pulidori, all’intersezione con via Vincenzo Chiarugi; via Rozzalupi, all’intersezione con via delle Chiassatelle; Strada Statale n.67, all’intersezione con via Guido Dainelli.

Inoltre sempre da ordinanza il giorno 18 gennaio 2026, dalle 7 fino al termine delle operazioni di despolettamento dell’ordigno e comunicazione di avvenuta messa in sicurezza, sarà disposta l’istituzione del divieto di transito pedonale in tutte le strade o tratti stradali ricadenti all’interno della Zona Rossa.

FOCUS PER LE PERSONE FRAGILI - La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ricorda che sono attivi numeri di telefono, siti internet e indirizzi mail per segnalare persone fragili, residenti che hanno richieste di accompagnamento alle aree di accoglienza o presso parenti e amici.

PER INFORMAZIONI - Il Comune di Empoli ha messo a disposizione:

– una pagina del suo sito con tutte le informazioni che verranno via via rese note: https://ordigno2026.comune.empoli.fi.it/

– un numero di telefono (0571757535) che è possibile contattare negli orari di apertura del centralino del Comune: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 13 per tutte le informazioni di dettaglio.

Per eventuali richieste di assistenza all’evacuazione si potrà anche scrivere all’indirizzo mail ordignobellico@comune.empoli.fi.it

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione:

– la pagina del sito comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2026 dove trovare tutte le info necessarie.

– il numero di telefono (0571933298) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15 e le ore 17.

È disponibile anche l’indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

