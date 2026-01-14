Aumenta il personale della polizia di Stato a Pisa e Pontedera: Lega soddisfatta

È stato reso noto da parte del Viminale il nuovo Piano di incrementi e assegnazioni del 231° corso allievi agenti e del 19° corso vice ispettori della Polizia di Stato ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provinciali.

"È motivo di soddisfazione, e per questo desideriamo ringraziare il sottosegretario Nicola Molteni, la notizia degli incrementi destinati alla provincia di Pisa, che rafforzano presidi fondamentali per un territorio complesso e strategico".

Così il Senatore Manfredi Potenti (Lega) e Giovanni Pasqualino, segretario provinciale Lega Pisa.

"Pisa rappresenta un nodo di primaria importanza sotto molteplici profili, città universitaria di rilevanza internazionale, sede di un aeroporto con flussi costanti di passeggeri, forte attrattore turistico e centro urbano con articolate esigenze di sicurezza. Il rafforzamento degli organici della Polizia di Stato va nella direzione di garantire risposte più efficaci e una maggiore presenza sul territorio".

"Particolarmente significativo è anche l’incremento destinato al Commissariato di Pontedera, un presidio che attendeva da tempo un adeguato rafforzamento dell’organico e che svolge un ruolo essenziale per la sicurezza di un’area vasta e densamente popolata".

"Questi interventi rappresentano un segnale concreto di attenzione verso territori che, anche a causa delle scelte dei governi passati di non investire adeguatamente nel reclutamento, hanno sofferto una cronica carenza di personale. La presenza capillare delle forze dell’ordine resta una condizione indispensabile per garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate