I Carabinieri della Stazione di Pietrasanta hanno arrestato due persone ritenute responsabili di un furto con destrezza ai danni di una donna residente in città.

L'episodio è avvenuto nei pressi di un supermercato lungo la via Aurelia Sud. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno utilizzato la cosiddetta 'tecnica delle monetine': hanno distratto la vittima facendo cadere a terra del denaro, per poi impossessarsi rapidamente della borsa lasciata sul sedile dell'auto.

Grazie alla tempestiva segnalazione giunta in caserma, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche sul territorio, intercettando in breve tempo l'autovettura utilizzata dai sospetti. Durante il controllo, i militari hanno recuperato l'intera refurtiva, restituita poi alla legittima proprietaria.

I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida davanti all'Autorità Giudiziaria.

