Podismo, torna la Mezza Maratona Città di Scandicci

E’ alla sua edizione numero 22 la Mezza Maratona Città di Scandicci, una delle grandi classiche del calendario nazionale Uisp. Una prova che nel corso degli anni ha fatto la storia del podismo toscano tanto che molti la interpretano come il primo grande evento della stagione.

Appuntamento fissato per il 15 febbraio per la corsa fiorentina, che rimane fedele alla sua tradizione anche come percorso di gara, disegnato fra la città e le campagne che la circondano, un tracciato veloce seppur tecnico e ideale per conoscere il proprio stato di forma anche in vista delle maratone della primavera. Si tratta di un circuito di poco più di 10 km da ripetere due volte per la mezza, una per la non competitiva.

Oltre alla mezza maratona, prevista anche la prova non competitiva di 10 km e la ludico-motoria di 5 km, eventi che permettono di avere un range alquanto ampio di podisti presenti a Scandicci e questo ha sempre fatto la fortuna della corsa e della città, invasa per una domenica da magliette e calzoncini di tutti i colori. La partenza della corsa agonistica verrà data da Via Pantin alle ore 9.30, a seguire la 10 km, mentre la passeggiata avrà partenza libera dalle 9:00.

Il costo delle iscrizioni è di 25 euro per i tesserati Uisp, 27 per quelli Fidal e per gli altri enti di promozione con promozioni speciali per le società con almeno 5 iscritti. Per la non competitiva il costo è di 10 euro, 12 per i non Uisp. Arrivo per tutte le prove in Piazza della Resistenza, dove saranno posti anche i tavoli della segreteria. Tantissimi come sempre i premiati a fine gara, sono previsti infatti ben 161 riconoscimenti di categoria. Questo è un altro dei motivi che hanno fatto la fortuna della Mezza di Scandicci.

Per informazioni: Podistica Il Ponte, www.mezzamaratonascandicci.it

Fonte: Ufficio Stampa