Poggibonsi, aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2026-27 all’Indirizzo Musicale della 'Leonardo da Vinci'

Attualità Poggibonsi
L’Istituto Comprensivo n. 2 di Poggibonsi informa che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 alla Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo da Vinci”, con Indirizzo Musicale.

L’offerta formativa musicale prevede lo studio dei seguenti strumenti:

Pianoforte; Chitarra; Percussioni; Flauto traverso

L’Indirizzo Musicale rappresenta un’importante opportunità educativa e formativa, favorendo lo sviluppo delle competenze musicali, della creatività, della disciplina e del lavoro di gruppo, all’interno di un percorso scolastico completo e inclusivo.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online tramite la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 13 gennaio al 14 febbraio

https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni

Codice meccanografico della scuola: SIMM82601A

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituto Comprensivo n. 2 di Poggibonsi:

Via Aldo Moro, 3 – 53036 Poggibonsi (SI)

Tel. 0577 986680

Fonte: Ufficio stampa

