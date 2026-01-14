Rifiuta i controlli antidroga alla guida: denunciato 45enne a Venturina Terme

Nel corso delle ordinarie attività di vigilanza sul territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno denunciato un uomo di 45 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato a Venturina Terme durante un servizio notturno dedicato ai controlli della circolazione stradale. I militari hanno fermato l’automobilista che, al momento del controllo, mostrava evidenti segni di agitazione psicomotoria. Tale comportamento, unito alle circostanze del contesto, ha indotto gli operanti a ritenere possibile l’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche e a richiedere l’esecuzione degli accertamenti di legge.

Di fronte all’invito, l’uomo ha però rifiutato di sottoporsi ai test. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero; contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida e sono state avvisate le autorità competenti per i successivi adempimenti.

Si ricorda che, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, la persona coinvolta deve essere considerata presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari.

