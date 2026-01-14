Rifiuta i controlli antidroga alla guida: denunciato 45enne a Venturina Terme

Cronaca Venturina Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

Nel corso delle ordinarie attività di vigilanza sul territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno denunciato un uomo di 45 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato a Venturina Terme durante un servizio notturno dedicato ai controlli della circolazione stradale. I militari hanno fermato l’automobilista che, al momento del controllo, mostrava evidenti segni di agitazione psicomotoria. Tale comportamento, unito alle circostanze del contesto, ha indotto gli operanti a ritenere possibile l’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche e a richiedere l’esecuzione degli accertamenti di legge.

Di fronte all’invito, l’uomo ha però rifiutato di sottoporsi ai test. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero; contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida e sono state avvisate le autorità competenti per i successivi adempimenti.

Si ricorda che, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, la persona coinvolta deve essere considerata presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari.

Notizie correlate

Venturina Terme
Cronaca
15 Settembre 2024

Azienda agricola non conforme alle legge: multata per quasi 4mila euro

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno hanno multato il proprietario di un’attività agricola di Campiglia Marittima. I militari hanno rilevato che lo stesso, in qualità di socio [...]

Venturina Terme
Cronaca
24 Agosto 2024

Incendio boschivo colposo, 400 metri quadrati in fumo: denunciata dai carabinieri

Una donna è stata denunciata dai carabinieri forestali del nucleo di Venturina Terme all'autorità giudiziaria di Livorno per incendio boschivo colposo. Nel giorno di Ferragosto la donna ha appiccato il [...]

Venturina Terme
Cronaca
23 Agosto 2024

Ubriaco danneggia auto in sosta: denunciato 44enne a Venturina

I carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato a piede libero un uomo 44 anni di origini del Nordafrica residente in zona, già noto alle forze dell’ordine per resistenza e [...]



Tutte le notizie di Venturina Terme

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina