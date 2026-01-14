Rifiuti domestici abbandonati, sopralluoghi e sanzioni fino a mille euro a Campi Bisenzio

Questa mattina, la Polizia Locale di Campi Bisenzio, insieme agli ispettori di ALIA, ha effettuato sopralluoghi mirati sugli sversamenti segnalati in via Mammoli e in via Pagnella. Nel corso dei controlli sono state raccolte prove fondamentali per individuare i responsabili: in un caso si tratta di abbandoni di rifiuti domestici, nell’altro di sversamenti riconducibili all’attività di una ditta.

È importante sottolineare che abbandonare il sacchetto dei rifiuti domestici accanto ai cassonetti o alle campane del vetro è un illecito grave. Il Regolamento comunale vieta espressamente di depositare rifiuti sul suolo pubblico o nei pressi dei contenitori, anche se i sacchetti sono chiusi correttamente. Chi viene sorpreso rischia una sanzione fino a 1.000 euro e, se l’abbandono avviene tramite un veicolo, anche il fermo amministrativo dello stesso per un mese, con il ritiro della carta di circolazione.

"Le attività di presidio del territorio, svolte insieme agli ispettori di ALIA, sono costanti e verranno ulteriormente rinforzate nei prossimi mesi." Ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferri. " La posizione di Campi, al centro della Piana, non facilita il contrasto a questo fenomeno, ma non abbasseremo la guardia. Continueremo a presidiare le strade e a intervenire con rigore, perché la tutela dell’ambiente e del decoro urbano è una priorità per tutta la comunità."

Le fototrappole, installate nei punti più sensibili del territorio, hanno permesso di monitorare costantemente la città e di elevare verbali immediati in caso di abbandoni. Solo nel mese di dicembre, ad esempio, sono stati registrati 11 casi di rifiuti lasciati vicino ai contenitori, con sanzioni elevate ai trasgressori. I numeri dell’ultimo anno testimoniano un impegno costante e capillare sul territorio. Gli accertamenti effettuati a seguito di esposti dei cittadini sono stati 342, ai quali si aggiungono 47 controlli svolti d’iniziativa. Le notizie di reato per illeciti penali in materia ambientale trasmesse alla Procura di Firenze sono state 40, mentre 11 sono state le attività di Polizia Giudiziaria delegate dalla stessa Procura.

Sul fronte delle sanzioni amministrative, sono stati elevati 41 verbali per violazioni al Testo Unico Ambientale e ai regolamenti comunali, a cui si aggiungono 33 sanzioni degli ispettori di ALIA per irregolarità nel conferimento dei rifiuti.

Le attività di controllo hanno riguardato anche il decoro urbano e la sicurezza, con il sequestro e lo smaltimento di 34 veicoli in stato di abbandono, liberando spazi pubblici e prevenendo rischi per la collettività

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa