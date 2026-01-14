Capraia e Limite piange l'architetto Roberto Montagni

Se ne è andato a sessantasei anni Roberto Montagni, architetto e figura storica del Comune di Capraia e Limite. Ha dedicato ben trentotto anni di lavoro al comune dell'Empolese Valdelsa, dove era entrato nel 1985 per poi andare in pensione nel 2023.

"Il Sindaco, la Giunta e tutta l'Amministrazione Comunale esprimono le più sincere condoglianze e la loro vicinanza alla famiglia dell'architetto Roberto Montagni, scomparso ieri. Montagni è stato per tanti anni, fino al 2023, dirigente del Comune, occupandosi di urbanistica, edilizia, lavori pubblici e molti altri ambiti, dimostrando competenza, capacità e umanità e diventando un punto di riferimento per le Amministrazioni che si sono susseguite, i tecnici, i cittadini" è la nota che si legge sulle pagine ufficiali del comune. Il sindaco Giunti ha scritto anche una nota in ricordo dell'ex dipendente comunale: "Ciao Roberto, non ti dimenticheremo".

L’architetto Montagni ha lavorato nelle amministrazioni di ben cinque sindaci: Franco Sanchini, Enrico Baldacci, Alessandro Alderighi, Enrico Sostegni e l’attuale sindaco Alessandro Giunti. Tra i tanti progetti curati quello relativo al distretto sanitario, l’accordo di programma per la messa in sicurezza idraulica l'avvio del nuovo piano operativo in attuazione della legge regionale del 2014. Negli ultimi anni ha diretto anche il settore lavori pubblici.