Senso unico a Pozzale, BE: "Per correttezza ripercorriamo l'iter dei fatti"

«Questo progetto è passato grazie al voto delle opposizioni».

Ci viene riferito che queste siano state le parole – o quantomeno il senso di una frase – utilizzate dal sindaco lunedì sera, durante l’incontro con la popolazione del Pozzale, nel presentare il progetto del senso unico di via Val d’Orme.

Desideriamo innanzitutto smentire, in modo inequivocabile e matematico, che una maggioranza consiliare, in quanto tale, abbia bisogno dei voti dell’opposizione per assumere decisioni. Questa precisazione non vuole in alcun modo sottrarci alle nostre responsabilità o alle nostre posizioni.

Per correttezza è opportuno ripercorrere l’iter dei fatti. La discussione sul miglioramento e sulla sicurezza della viabilità della frazione del Pozzale nasce da una mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, discussa in Consiglio Comunale l’8 maggio 2025. In quella sede la maggioranza, tramite il consigliere Baggiani, intervenne affermando che l’amministrazione, su impulso del sindaco, stava già lavorando sul tema e annunciò pertanto voto contrario alla mozione.

Per il gruppo Buongiorno Empoli intervenne la consigliera Sabrina Ciolli, sottolineando la necessità di migliorare il trasporto pubblico e la viabilità della frazione. Successivamente intervenne il consigliere Carriero di Fratelli d’Italia a sostegno della mozione del centrodestra.

Un ulteriore momento di confronto sulla necessità di intervenire sulla viabilità del Pozzale si è avuto durante la discussione del DUP e del bilancio. Anche in quell’occasione non abbiamo mancato di riconoscere che sia giusto investire sulla frazione per migliorarne la vivibilità.

Dopo questi passaggi in aula, sappiamo che l’amministrazione ha incontrato la cittadinanza della frazione il 21 ottobre 2025.

Ribadiamo quindi con chiarezza la nostra posizione, già espressa più volte:



– SÌ, la frazione del Pozzale necessita di investimenti per il miglioramento della viabilità, della sicurezza e della vivibilità;

– NO, non eravamo a conoscenza del progetto proposto dall’amministrazione, che non è stato presentato in alcuna commissione e sul quale non ci è mai stato richiesto un parere;

– NO, il progetto presentato dall’amministrazione – del quale ribadisco non conoscevamo i contenuti – non esiste grazie ai voti dell’opposizione, come pare sia stato affermato dal sindaco.



Per addivenire a scelte condivise da più persone possibili c'è bisogno di tempo, di ascolto e anche di presa di responsabilità, cosa che forse è mancata in questo caso a chi amministra.



Fa sorridere, ma induce anche a riflettere, il fatto che chi amministra nei momenti di difficoltà tenta di condividere le responsabilità con le minoranze, mentre quando c’è da intestarsi un’iniziativa ritenuta riuscita le opposizioni sembrano improvvisamente non esistere.



Gruppo Consiliare "Buongiorno Empoli - Siamo Empoli"