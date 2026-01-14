Staffoli, potenziati i servizi all'ufficio comunale in via Indipendenza

L'ufficio comunale distaccato di Staffoli di via dell'Indipendenza, con l'inizio del nuovo anno moltiplica i servizi erogati alla popolazione e diventa un punto di riferimento per i cittadini della frazione. Gli utenti qui troveranno molti dei servizi che prima erano garantiti solo nella sede centrale del municipio di piazza del Popolo a Santa Croce.

I nuovi servizi che sono erogati all'ufficio di Staffoli oltre a quelli anagrafici tra cui il rilascio della carta d'identità elettronica, avviato mesi fa, sono la stampa della bollette, la verifica dei pagamenti tributari, le richieste di adeguamento anagrafico (ad esempio le cancellazioni e i trasferimenti), le richieste di dilazione dei pagamenti, le richieste di bollettazione on line, le richieste volumetriche, le volture, le iscrizioni alla tari, le richieste di cancellazioni, le prenotazioni di appuntamenti e inoltre gli impiegati qualora non siano nella possibilità di dare risposte alle richieste dei cittadini per i servizi tributari e supporto nella compilazione delle varie domande faranno da ponte con gli uffici centrali, cercando nei limite del possibile di evitare il viaggio a Santa Croce agli utenti.

I servizi potranno essere erogati indipendentemente da quale impiegato sia presente all'ufficio di via dell'Indipendenza in quel momento, grazie alla riorganizzazione dei sistemi informatici interni al comune che ha permesso una intercomunicabilità tra i vari settori, voluta dall'assessore Renato Rusconi e da poco terminata.

“L'erogazione di tutti questi servizi – spiega proprio l'assessore Rusconi - dà un senso all'ufficio distaccato di Staffoli che è aperto il martedì dalle 9 alle 13,30 e il giovedì dalle 15 alle 17,30. In passato infatti era rimasto solo come presidio formale, ma di fatto agli staffolesi serviva solo per il ritiro dei bidoni dei rifiuti o poco più. Ora ridiamo centralità a questa struttura riuscendo a erogare dei servizi tributari e anagrafici attraverso questo sportello. L'idea è quella di avvicinare anche geograficamente il comune al cittadino e lavorare per ridurre progressivamente il più possibile i disagi per i cittadini che vivono nella frazione. Qui infatti vi sono molte persone anziane che non hanno la patente e per raggiungere Santa Croce hanno sicuramente difficoltà. Avere una serie di servizi fondamentali a disposizione attraverso questo ufficio credo sia un valore aggiunto.

Da notare – continua l'assessore Rusconi, che questa riorganizzazione dei servizio non è stata una richiesta arrivata dall'amministrazione, ma una proposta che mi hanno sottoposto i dipendenti del settore anagrafico e del settore tributario, tanto che i servizi che abbiamo iniziato ad erogare da inizio anno, li hanno scelti e organizzati loro, con il chiaro intento di rendere il comune sempre più accessibile per gli utenti. Questo credo che sia la dimostrazione di come la professionalità e la volontà dei dipendenti comunali, se si crea un ambiente positivo e proficuo, possa essere un valore aggiunto che non ha prezzo e soprattutto possa migliorare la vita al cittadino”.

Attualmente l'ufficio di Staffoli viene gestito da personale che svolge il proprio lavoro nella sede centrale e che poi a rotazione o sulla base di particolari esigenze a secondo della turnazione stabilità svolge alcune ore di lavoro nella sede della frazione. I dipendenti comunali che contribuiscono a tenere aperto l'ufficio al momento sono 5 e provengono dal settore anagrafico, dalla segreteria generale e dell'ufficio scuola.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

