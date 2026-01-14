"Sia istituito un canile in città": la proposta di EV a Castelfiorentino

“Agli inizi di agosto 2025 una canina in condizioni pietose è stata trovata vagante vicino al palazzetto a Castelfiorentino.

Chiamati i vigili l'hanno portata dal veterinario e dopo la lettura del chip è stata ridata alla proprietaria nonostante fosse in grave stato di incuria, con l'obbligo di portarla dalla veterinaria una volta alla settimana. La proprietaria l'ha portata due volte e poi non ci è più stata.

La veterinaria aveva detto che avendo la leishmaniosi doveva essere curata e doveva mangiare bene.

L'associazione “Noi e i cani” si era proposta di prenderla in stallo e curarla ma non gli è stata affidata. So per certo che la canina è stata trovata morta nella cuccia.

Purtroppo a Castelfiorentino non abbiamo un canile di riferimento a tutela dei diritti degli animali.”

Questa la dichiarazione di una persona che ci pone una serie di interrogativi, evidenziando come l'omessa custodia e le insufficienti cure, abbiano contribuito al decesso prematuro del povero animale, nel caso si poteva riscontrare una verifica scientificamente valida solo con un accurato esame autoptico.

La nuova legge 82/2025 avendo definito gli animali esseri senzienti garantisce il diritto alle cure e ad una esistenza “confortevole” sia in libertà che in compagnia dei sapiens.

Così dal 1° gennaio 2026 con il manuale di gestione per attuare la normativa di sanità animale già stabilita dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2025 sono più facilmente affrontabili e risolvibili anche applicando il codice penale a situazioni spiacevoli che riguardano la vita quotidiana degli animali riconosciuti come esseri senzienti e non più come “cose”.

La formulazione della legge 82/2025 ha visto il contributo di tutti i partiti e la condivisa approvazione in Parlamento.

E' un segno di civiltà al quale dovranno dimostrare di essere capaci di contribuire sia i cittadini che le Amministrazioni Comunali chiamate ad applicare una normativa che fra l'altro promuove l'opportunità di realizzare il canile in ogni Comune, quindi “ è obbligatorio per i Comuni provvedere alla gestione dei canili sanitari e rifugio, sia costruendoli che risanandoli, o avvalendosi di strutture private accreditate, per garantire il ricovero e il benessere degli animali randagi e abbandonati sul proprio territorio, secondo le normative nazionali e regionali. Il Sindaco è il responsabile del benessere animale comunale, con obbligo di rispondere in caso di necessità di ricovero.”

Come Europa Verde-Verdi di Castelfiorentino si chiede pertanto che venga istituito nel Comune un canile o che si promuova, quanto prima, una convenzione con i comuni più vicini già provvisti di canile per la gestione, secondo la normativa, di situazioni disagiate o di pericolo per i cani.

Europa Verde – Verdi Castelfiorentino