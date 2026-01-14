Telecomunicazioni, il punto sulla Tsd al tavolo del Mimit

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Valerio Fabiani (foto gonews.it)

Riflettori accesi per l'azienda del settore telecomunicazioni Tsd, con il tavolo al Mimit che si è tenuto questa mattina, seguito per la Regione Toscana da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per le crisi aziendali.

“Il tavolo al Ministero lo abbiamo chiesto anche noi come Regione e ringraziamo il Governo per la convocazione. La situazione resta complicata e anche paradossale, visto che siamo in un settore in cui il lavoro non manca. Confidiamo che sia approvata l’amministrazione straordinaria e che questo rappresenti l'occasione di voltare pagina. Occorre ancora una volta chiedere un'assunzione di responsabilità e un maggiore ruolo da parte della committente Fibercop, partecipata dal Ministero dell’economia e da Cassa depositi e prestiti”.  

“Da subito come Regione abbiamo raccolto le istanze dei lavoratori di Tsd”, continua Fabiani, che ricorda: “Il tavolo al Ministero è stato convocato alla luce della nomina del commissario che svolgerà la verifiche necessarie per attivare l’amministrazione straordinaria. Una procedura che è scattata dopo che la precedente proprietà aveva fatto domanda di concordato, che però è stata rigettata”.

L’azienda ha 22 cantieri in tutta Italia; in origine c'erano 750 dipendenti ora sono circa 200, fra loro anche molti toscani.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
14 Gennaio 2026

Trattori obsoleti: arrivano fondi per i dispositivi anti-ribaltamento

Trattori obsoleti, usurati e “pericolosi”. In arrivo fino a 2 mila euro a fondo perduto alle micro-piccole e medie imprese agricole che doteranno i propri trattori e mezzi agricoli di sistemi salva-vita come rollbar, dispositivi [...]

Toscana
Economia e Lavoro
13 Gennaio 2026

Sicurezza sul lavoro: la Toscana resta in fascia gialla

Nel quadro nazionale del rischio di morte sul lavoro aggiornato a novembre 2025, la Toscana si colloca in fascia gialla, con 46 vittime nei primi undici mesi dell'anno scorso, con [...]

Toscana
Economia e Lavoro
12 Gennaio 2026

Rc auto in aumento: rincari per 44mila automobilisti in Toscana

Il 2026 si apre con una doccia fredda per migliaia di automobilisti toscani. Ben 44mila persone dovranno affrontare un aumento del costo dell'assicurazione Rc auto a causa di sinistri con [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina