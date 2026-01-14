Torna a Montopoli la Benedizione degli Animali: domenica la seconda edizione

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Promossa dalla Comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, dall’Associazione culturale Arco di Castruccio e dalla Pro Loco

Domenica 18 torna a Montopoli un appuntamento molto sentito e partecipato: la Benedizione degli animali, giunta alla seconda edizione, promossa dalla Comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, dall’Associazione culturale Arco di Castruccio e dalla Pro Loco.

La mattinata prenderà avvio alle ore 10, presso la chiesa di San Sebastiano, con la Santa Messa e la benedizione del pane, celebrata da don Udoji. A seguire, alle ore 11, nella piazza Menotti Pertici, si svolgerà la benedizione degli animali, momento simbolico e partecipato che richiama famiglie, bambini e appassionati di ogni età.

Cani, gatti, cavalli e tutti gli amici “a due e a quattro zampe” saranno protagonisti di una cerimonia che unisce spiritualità, tradizione e attenzione per il mondo animale, valorizzando il legame profondo tra la comunità e il creato. Alla benedizione prenderanno parte anche le autorità cittadine, con la presenza della sindaca, Linda Vanni e degli assessori.

Al termine della cerimonia è prevista la distribuzione del pane benedetto, resa possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco, e la consegna di un piccolo gadget ricordo: una spilletta dedicata alla Benedizione degli animali – seconda edizione, pensata come segno di partecipazione e memoria della giornata.

L’iniziativa è aperta a tutti e vuole essere non solo un momento religioso, ma anche un’occasione di incontro, festa e condivisione, capace di coinvolgere l’intera comunità e di rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Un invito, quindi, a partecipare numerosi a una mattinata che unisce fede, tradizione e convivialità, nel segno del rispetto e dell’amore per ogni forma di vita

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
14 Gennaio 2026

Una giornata di studi a Montopoli sulla pedagogista Nora Giacobini

Montopoli rende omaggio al lavoro e alla ricerca di Nora Giacobini. Docente, pedagogista e filosofa che, dal 1950 al 1953, ha insegnato filosofia e pedagogia, per 15 ore settimanali, all’Istituto [...]

Toscana
Attualità
8 Gennaio 2026

Una notte da brividi: in Toscana il freddo ha toccato anche -12°C

È stata una notte freddissima quella tra mercoledì 7 e giovedì 8 in Toscana. In alcune zone si sono toccati i dodici gradi sotto lo zero, un freddo che non [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
2 Gennaio 2026

Chi era Nora Giacobini? Il Comune di Montopoli cerca informazioni sull'insegnante

Chi era Nora Giacobini? Il Comune di Montopoli sta organizzando un convegno per far luce sulla storia di un’insegnante e pedagogista che ha scritto pagine importanti della scuola italiana e [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina