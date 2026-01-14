Domenica 18 torna a Montopoli un appuntamento molto sentito e partecipato: la Benedizione degli animali, giunta alla seconda edizione, promossa dalla Comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, dall’Associazione culturale Arco di Castruccio e dalla Pro Loco.

La mattinata prenderà avvio alle ore 10, presso la chiesa di San Sebastiano, con la Santa Messa e la benedizione del pane, celebrata da don Udoji. A seguire, alle ore 11, nella piazza Menotti Pertici, si svolgerà la benedizione degli animali, momento simbolico e partecipato che richiama famiglie, bambini e appassionati di ogni età.

Cani, gatti, cavalli e tutti gli amici “a due e a quattro zampe” saranno protagonisti di una cerimonia che unisce spiritualità, tradizione e attenzione per il mondo animale, valorizzando il legame profondo tra la comunità e il creato. Alla benedizione prenderanno parte anche le autorità cittadine, con la presenza della sindaca, Linda Vanni e degli assessori.

Al termine della cerimonia è prevista la distribuzione del pane benedetto, resa possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco, e la consegna di un piccolo gadget ricordo: una spilletta dedicata alla Benedizione degli animali – seconda edizione, pensata come segno di partecipazione e memoria della giornata.

L’iniziativa è aperta a tutti e vuole essere non solo un momento religioso, ma anche un’occasione di incontro, festa e condivisione, capace di coinvolgere l’intera comunità e di rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Un invito, quindi, a partecipare numerosi a una mattinata che unisce fede, tradizione e convivialità, nel segno del rispetto e dell’amore per ogni forma di vita

Fonte: Ufficio stampa

