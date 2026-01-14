Tutto esaurito al Niccolini di San Casciano per il debutto della rassegna 'Circo a Teatro'

La prima edizione della rassegna “NiCIRCcOlini. Il Circo a Teatro”, promossa dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, finanziata con il contributo del Consiglio regionale, si è aperta con il grande successo di “Clown in libertà”, produzione siglata da Teatro Necessario, una delle prime realtà artistiche che oltre venti anni fa iniziò a tracciare la strada del circo contemporaneo in Italia. Lo spettacolo, applaudito a scena aperta da un pubblico eterogeneo, bambini, giovani e famiglie, ha riempito platea e palchi del Teatro Niccolini con una proposta artistica esilarante che ha intrecciato musica, acrobazie e comicità. L’iniziativa è inserita nell’ambito della stagione fuori abbonamento del Teatro Niccolini sul cui palco qualche giorno fa si sono esibiti Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, autori e interpreti di tre buffi clown che tra gags, colpi di scena e risate, hanno travolto grandi e piccini nell’intento di dominare la scena e mostrarsi l’uno più carismatico dell’altro.

"In questa forma di teatro gli artisti, che condensano una fusione di competenze e abilità, un po' clown, un po' danzatori-acrobati, con la passione per la musica e la recitazione,– commenta il sindaco Roberto Ciappi - abbracciano tecniche e metodologie dell’arte circense ed è per questa stravagante poliedricità, infarcita di mimica e gestualità, che piacciono tantissimo al pubblico di ogni età. Il nostro è stato catturato dal carattere inclusivo e popolare dello spettacolo di circo contemporaneo, un gradimento che avevamo già riscontrato lo scorso anno con un’altra produzione della compagnia parmense, “La Nuova Barberia Carloni”, con la quale il Niccolini registrò il tutto esaurito”.

"E’ stata un’emozione grande vivere l’esperienza del debutto della nostra rassegna con il teatro stracolmo di spettatori e spettatrici, di famiglie con bambini e molti giovani, adolescenti, ventenni – precisa l’assessora alla Cultura Sara Albiani - un pubblico trasversale la cui partecipazione è andata davvero oltre ogni più rosea aspettativa. Un ottimo risultato cui ha contribuito anche il progetto della Compagnia Lombardi Tiezzi “Cirano è vivo!”, che con due pulmini ha portato a teatro cinquanta giovani provenienti dalle frazioni sancascianesi, dai comuni limitrofi e dall’area fiorentina. Rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo bel debutto della nostra rassegna, una scommessa sul linguaggio universale del circo contemporaneo”.

Un gradimento confermato anche dalla compagnia Teatro Necessario. "Per noi - spiegano gli attori Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori - si tratta di un secondo incontro, il primo avvenne lo scorso anno ed è stato amore a prima vista, anche in questa recente occasione abbiamo riscontrato un pubblico accogliente, caloroso, diretto, com’è nella natura toscana. Uno scambio meraviglioso di emozioni che ci ha commosso per la presenza di tantissimi giovani, ringraziamo l’amministrazione comunale per averci ospitato e aver mostrato una grande sensibilità verso questa dimensione artistica”. “Il pubblico è stato trascinato dalla musica, colonna portante di “Clown in libertà”, - aggiungono - intrecciato alla clownerie e alla nostra voglia di emozionare spettatori di ogni età”.

Quanto alla programmazione l’evento successivo, “On Air Again - uno spettacolo a basse frequenze”, è previsto domenica 1 febbraio alle ore 17 e vede protagonisti Giulia Yoshioka e Gabriele Campagna. La produzione è curata alla regia da Duo Tempi Lenti e Davide Gibbo Fontana. Il terzo e ultimo appuntamento, dal titolo “Sonata per tubi”, in programma sabato 28 febbraio alle ore 17, è un allestimento firmato dalla Compagnia Nando e Maila ETS di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria.

Per gli spettacoli in programma, ad ingresso gratuito, è attivo il progetto “Cirano è vivo!”, nato da un’idea della compagnia Lombardi Tiezzi, realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando partecipazione culturale /periferie, ed il contributo del Comune di San Casciano in Val di Pesa. Si tratta della possibilità di usufruire di un pulmino gratuito rivolto a bambini e ragazzi (dai 6 ai 20 anni) per andare a Teatro. Per riservare un posto sul pulmino è semplice: basta inviare un messaggio whatsapp a: Francesca 393 7236301 o Regina 339 8633585. Il progetto è. Teatro Comunale Niccolini: Piazza della Repubblica 12 - 055 8256388 | teatroniccolini@gmail.com.

