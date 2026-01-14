Viabilità Pozzale, Centrodestra per Empoli: "Non accettiamo a occhi chiusi le soluzioni proposte"

Come gruppo consiliare “Centrodestra per Empoli”, specificano il Capogruppo Andrea Poggianti ed il Vicecapogruppo Gabriele Chiavacci, sulla viabilità del Pozzale - Casenuove e il progetto di via Val d’Orme, vogliamo fare ulteriore chiarezza, specie dopo dichiarazioni che potrebbero aver confuso il percorso politico e amministrativo.



Partiamo dai fatti: la sicurezza e la riorganizzazione della viabilità a senso unico al Pozzale- Casenuove erano già nel nostro programma elettorale del Centrodestra per Empoli. Non un'idea improvvisa, ma un impegno preso con i cittadini prima delle elezioni, poi tradotto in atti concreti.



Per questo, il nostro gruppo ha presentato una mozione in Consiglio l'8 maggio 2025, per avviare miglioramenti reali. Bocciata dalla maggioranza, che disse di starci già pensando internamente. Col senno di poi, sembra incoerente: se ci lavoravano, perché non discutere una proposta simile, nata da un dibattito trasparente?



Rivendichiamo con orgoglio la paternità politica, concludono i consiglieri comunali Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci: è stato il Centrodestra a accendere i riflettori sul Pozzale, portandolo in Consiglio e all'attenzione di tutti. E da quel che sentiamo dai cittadini – molti ci esprimono apprezzamento per la nostra coerenza e per aver sollevato un problema reale – questa chiarezza sta incontrando ampio consenso nel territorio.



Non accettiamo però a occhi chiusi le soluzioni proposte. Siamo contrari alla ciclabile su via Val d’Orme “vecchia”, con limiti di spazio che rischierebbero più disagi che benefici. Meglio valutarla sulla “nuova”, dove c'è più sicurezza e minor impatto, un'opzione che ha già feedback positivi dalla comunità.



No anche alla rimozione dei parcheggi, essenziali per residenti e lavoratori: i progetti devono migliorare la vita, non complicarla.



Il nostro approccio resta responsabile e costruttivo: favorevoli agli investimenti, ma con scelte condivise, ascoltando il territorio senza forzature o revisioni storiche. La collaborazione è benvenuta, su basi chiare e rispettose. Su questo, saremo rigorosi, come i cittadini si aspettano.



Centrodestra per Empoli

Notizie correlate