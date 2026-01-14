Vicopisano si conferma Comune Plastic Free per il secondo anno di seguito

Il Comune di Vicopisano è Comune Plastic Free anche nel 2026, per il secondo anno consecutivo, avendo superato la complessa valutazione di Plastic Free Onlus che include molteplici e diversi parametri: Nel 2026 i Comuni riconosciuti in Italia sono 141.

In Toscana salgono a 5 (nel 2025 erano 4): oltre a Vicopisano ci sono Barberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, e Pisa.

L’annuncio è stato dato la mattina del 14 gennaio a Montecitorio, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026.

Plastic Free Onlus - nata nel 2019 su iniziativa di Luca De Gaetano - è impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica e nella sensibilizzazione, costruendo una rete di volontarie e volontari e di amministrazioni che scelgono di impegnarsi sempre di più, in sinergia e con azioni efficaci.

"Questo riconoscimento non è una medaglia da appendere, ma un impegno da rinnovare ogni giorno - dichiara il Sindaco Matteo Ferrucci - essere confermati tra i Comuni Plastic Free significa che la direzione è quella giusta: prevenzione, pulizia, rispetto degli spazi comuni e una comunità che ama il proprio territorio. Ma si può e deve fare di più. Continueremo, quindi con maggiore determinazione, su questa strada con serietà e continuità, perché l’ambiente è casa nostra!".

"Siamo felici di questa conferma - sottolinea la Vicesindaca con delega all’Ambiente, Fabiola Franchi - perché racconta un lavoro costante, fatto di scelte e presenza sul territorio. Un lavoro quotidiano e attento con le uscite di pulizia dai rifiuti abbandonati, con convenzioni e collaborazioni, con acquisti dell’amministrazione orientati a materiali riciclati, con azioni di tutela dei corsi d’acqua… e con attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle frazioni.

Cerchiamo di coinvolgere le persone in modo semplice e pratico - continua - anche durante eventi e manifestazioni, e con strumenti innovativi come le green towers, ispirate alla Rocca del Brunelleschi di Vicopisano, lungo le piste ciclopedonali, e come Vicky, il contenitore portatile decorato artisticamente che aiuta a spiegare la raccolta differenziata, il riuso e il riciclo".

!Questo risultato è collettivo, di tutti e di tutte - concludono il Sindaco e la Vicesindaca - e va condiviso con chi ogni giorno dà una mano, in qualsiasi modo possa. In primis con i volontari e le volontarie di Vico Verde, associazione nata nel 2012 e presieduta da Matteo Goretti, che in convenzione con il Comune contribuisce in modo decisivo a mantenere pulito il territorio, inclusi i corsi d’acqua (perché la plastica non arrivi al mare) e il Monte Pisano, con uscite spesso collettive e anche formative, aperte a tutte le età.

Un grazie sentito anche alle altre realtà che collaborano con noi e che presidiano il territorio con impegno: il Gruppo Volontari Antincendio Fratelli del Moro, Vicopisano Fuoristrada Club e le altre associazioni che, in modi diversi, affiancano l’amministrazione nelle attività ambientali.

E un ringraziamento doveroso va anche alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e ai Carabinieri Forestali, per l’azione di controllo e tutela: senza legalità e rispetto delle regole, la cura dell’ambiente resterebbe, infatti, solo una buona intenzione".

La prossima uscita di pulizia del territorio, dalla plastica e dai rifiuti, è vicina! Ricomincia, infatti, 'Apri la porta al decoro' la mattina del 25 gennaio, prima tappa a San Giovanni alla Vena e dintorni. Prestissimo tutte le informazioni sui canali di Vico Verde, che promuove l’iniziativa, e del Comune di Vicopisano, che sostiene e partecipa sempre.

La cerimonia nazionale di premiazione si terrà il 14 marzo a Roma, al Teatro Olimpico e parteciperà, per ritirare il premio, la Vicesindaca Franchi.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

