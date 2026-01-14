Vacanza annullata per un incidente: 53enne deve risarcire 9mila euro

Cronaca Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile
Scooter

Non fare una settimana di vacanza con il proprio figlio a causa di un incidente stradale merita risarcimento: lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, con una sentenza che fa giurisprudenza.

La vicenda, riportata da Il Tirreno, risale all'estate 2019, quando un padre separato, residente a Firenze, aveva programmato già dalla primavera una crociera con i due figli, affidati alla madre che vive a Montelupo Fiorentino. Pochi giorni prima della partenza, prevista tra agosto e settembre, il figlio maggiore – all'epoca quindicenne – è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Il 29 agosto 2019, mentre viaggiava in scooter, il ragazzo è stato travolto da un'auto guidata da un 53enne di Vinci, che aveva invaso la corsia opposta di marcia. Il giovane è finito in ospedale, dove è rimasto ricoverato fino al 4 settembre, con postumi delle lesioni durati diverse settimane. La vacanza, naturalmente, è saltata.

Il padre ha fatto causa, e dopo due gradi di giudizio – con il ribaltamento della sentenza del giudice di pace di Empoli – il Tribunale di Firenze ha riconosciuto che la perdita non è solo economica, ma riguarda un "tempo prezioso venuto meno" nel legame padre-figli, particolarmente delicato in un contesto di famiglia separata. La condanna complessiva ammonta a 9.000 euro, a carico del conducente responsabile e dell'assicurazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]

Prato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si [...]

Vinci
Cronaca
18 Dicembre 2025

Sciopero alle Industrie Bitossi a Vinci, Cgil Filctem: "Mancata stabilizzazione di 18 lavoratori in somministrazione"

"Noi lavoratori tutti uguali", "Colorobbia siamo anche noi". Sono questi gli slogan che campeggiano sugli striscioni portati dai lavoratori del Gruppo Colorobbia che stamattina, 18 dicembre, hanno incrociato le braccia [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina