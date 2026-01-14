Vacanza annullata per un incidente: 53enne deve risarcire 9mila euro

Non fare una settimana di vacanza con il proprio figlio a causa di un incidente stradale merita risarcimento: lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, con una sentenza che fa giurisprudenza.

La vicenda, riportata da Il Tirreno, risale all'estate 2019, quando un padre separato, residente a Firenze, aveva programmato già dalla primavera una crociera con i due figli, affidati alla madre che vive a Montelupo Fiorentino. Pochi giorni prima della partenza, prevista tra agosto e settembre, il figlio maggiore – all'epoca quindicenne – è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Il 29 agosto 2019, mentre viaggiava in scooter, il ragazzo è stato travolto da un'auto guidata da un 53enne di Vinci, che aveva invaso la corsia opposta di marcia. Il giovane è finito in ospedale, dove è rimasto ricoverato fino al 4 settembre, con postumi delle lesioni durati diverse settimane. La vacanza, naturalmente, è saltata.

Il padre ha fatto causa, e dopo due gradi di giudizio – con il ribaltamento della sentenza del giudice di pace di Empoli – il Tribunale di Firenze ha riconosciuto che la perdita non è solo economica, ma riguarda un "tempo prezioso venuto meno" nel legame padre-figli, particolarmente delicato in un contesto di famiglia separata. La condanna complessiva ammonta a 9.000 euro, a carico del conducente responsabile e dell'assicurazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

