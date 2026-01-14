Minorenne violentata fuori da una discoteca a Certaldo: in due a processo

Prima le hanno offerto aiuto per cercare le amiche, poi l'hanno accompagnata in un'area verde fuori da una discoteca e l'hanno violentata. È successo a Certaldo, il 10 novembre 2024. I due autori, descritti come nordafricani, sono fuggiti e hanno abbandonato dietro alcuni alberi la vittima, all'epoca sedicenne.

Lo riporta il Corriere Fiorentino. Il gup ha rinviato a giudizio un 21enne di origini marocchine con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Il giovane aspetterà la prima udienza - fissata per il 10 aprile - in carcere a Bolzano, dove è stato arrestato. Il difensore ha chiesto gli arresti domiciliari, ma la procura si è opposta, poiché è senza fissa dimora e privo di un lavoro.

L'altro autore del fatto è irreperibile. Per lui il procedimento resterà sospeso finché non sarà rintracciato dalle forze dell'ordine. La vittima, scrive il quotidiano, era in aula e si costituirà parte civile al processo.

Quella sera i due scagliarono a terra la ragazza in un'area verde fuori dalla discoteca. La giovane era stata 'aiutata' dai due a trovare le amiche, anche se poi i ragazzi la condussero altrove per abusare di lei. La vittima venne abbandonata a terra, si rialzò e trovò le amiche: andò in pronto soccorso e presentò denuncia. Le indagini dei carabinieri partirono subito, grazie alle tracce biologiche sugli indumenti è stato identificato il dna dei due aggressori.