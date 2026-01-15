Tutto pronto per la 48esima edizione del carnevale di San Miniato

La Città di San Miniato si prepara alla grande tradizione del carnevale, con un calendario che inizia tra qualche giorno e si protrae fino alla metà del mese di febbraio, coinvolgendo San Miniato Basso e San Miniato. Quattro le sfilate del carnevale dei bambini di San Miniato Basso, promosso e organizzato dal Comitato carnevale, dalla Casa Culturale e dal Circolo Arci di San Miniato Basso, con la prima, il 25 gennaio, dalle 15.00, nell'area esterna della Casa Culturale dove ci sarà la sfilata dei carri che daranno ufficialmente il via a questa 48ª edizione, insieme all'Orchestra Area Tre che accompagnerà i carri per tutto il pomeriggio. La seconda sarà il 1 febbraio, dalle 15.00, con l'animazione per tutto il pomeriggio, la terza l'8 febbraio, dalle 15.00, ancora con le musiche dell'Orchestra Area Tre. Ultimo appuntamento con il cartellone di San Miniato Basso sarà il 15 febbraio, con la sfilata dei carri a partire dalle 15.00 e il tradizionale lancio del Pinocchio nello spazio, dalle 16.30.

"Il nostro carnevale ha una lunga storia e ogni anno lavoriamo per renderlo sempre più inclusivo e in sintonia con i tempi che cambiano – spiegano Piero Mallia e Ilaria Nieri del Comitato organizzatore del carnevale dei bambini di San Miniato Basso –. Già nel 2019 abbiamo realizzato un carro pensato per bambine e bambini con disabilità, una struttura che permette di partecipare al corteo in totale sicurezza e che, ad oggi, è una realtà presente solo qui e in Emilia-Romagna. Si tratta di una balena, simbolo di uno sguardo diverso sul mondo: vedere dalla pancia della balena significa cambiare prospettiva e dare a tutti la possibilità di vivere il carnevale come un momento di festa e condivisione. I nostri carri sono interamente costruiti a mano dagli artigiani del comitato e rappresentano il risultato dell’impegno, della passione e del lavoro collettivo di tutte le persone coinvolte. Vi aspettiamo da domenica 25 gennaio per condividere insieme la magia del carnevale".

Il carnevale di San Miniato, organizzato dalla Pro Loco di San Miniato e realizzato con il contributo della Fondazione CRSM e del Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato, si svolgerà l'8 febbraio, dalle 14.30, con una sfilata per le vie del centro storico. Tre i premi in palio per le tre maschere che saranno più aderenti al tema di quest'anno, "I fumetti", con la consueta premiazione in Piazza del Seminario, dove ci sarà una merenda per tutti i partecipanti. "Il carnevale di San Miniato nasce nel 1972 da un’idea di Dilvo Lotti, che volle creare carri dipinti da ragazzi e ragazze sanminiatesi, trainati dai buoi e fatti sfilare per le strade del centro storico – racconta Nicoletta Corsi della Pro Loco di San Miniato con Siriana Giantini del Comitato Manifestazioni Popolari –. Al termine del carnevale, una di queste strutture veniva tradizionalmente bruciata come gesto di buon auspicio. Con il passare del tempo la manifestazione si è trasformata: i carri hanno iniziato a muoversi a piedi e i falò sono stati eliminati per ragioni di sicurezza. Per rafforzare il coinvolgimento delle famiglie sono nati i gruppi mascherati, rappresentativi delle diverse zone della città (lo Scioa, il centro e le colline) così da far sentire tutto il territorio parte della festa. Negli ultimi anni abbiamo introdotto un tema comune per le maschere e una sfilata accompagnata dalla musica, che culmina con la premiazione della maschera più bella".

"Questi eventi, profondamente radicati nella storia e nella tradizione della nostra città, rappresentano ogni anno un importante momento di festa, partecipazione e condivisione per tutta la comunità – commentano il sindaco Simone Giglioli insieme agli assessori Matteo Squicciarini e Elena Maggiorelli –. Anche quest’anno i due carnevali cittadini propongono programmi ricchi di iniziative e sorprese, pensati per coinvolgere persone di tutte le età e per animare il territorio con colori, musica e creatività. Il carnevale non è soltanto una celebrazione, ma un’occasione preziosa per ritrovarsi, rafforzare il senso di appartenenza e riscoprire il valore dei legami che uniscono la nostra comunità. Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco di San Miniato, che con grande impegno continua a mantenere viva la tradizione del carnevale nel centro storico, e al Comitato del carnevale dei bambini di San Miniato Basso che, con la 48ª edizione, rende possibile il suggestivo corteo dei carri allegorici e rinnova il tradizionale lancio del Pinocchio, uno degli appuntamenti più attesi e amati - e concludono -. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere pienamente questi appuntamenti, indossando i costumi più fantasiosi: sarà un’occasione di allegria, divertimento e condivisione per stare insieme e celebrare la nostra città".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

